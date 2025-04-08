https://ria.ru/20250408/vuzy-2009948046.html

Белорусские вузы выделили 863 бюджетных места для россиян после ЕГЭ

Белорусские вузы выделили 863 бюджетных места для россиян после ЕГЭ - РИА Новости, 08.04.2025

Белорусские вузы выделили 863 бюджетных места для россиян после ЕГЭ

Министерство образования Белоруссии определило 863 места в вузах страны, на которые могут быть приняты россияне на очное бюджетное обучение по итогам ЕГЭ без... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:12:00+03:00

2025-04-08T09:12:00+03:00

2025-04-08T09:12:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

вузы

единый государственный экзамен (егэ)

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МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Министерство образования Белоруссии определило 863 места в вузах страны, на которые могут быть приняты россияне на очное бюджетное обучение по итогам ЕГЭ без вступительных испытаний, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении ведомства. "Установить перечень специальностей, профильных испытаний в форме единого государственного экзамена, сданных в Российской Федерации, и количество мест очной (дневной) формы получения образования за счет средств республиканского бюджета, на которые могут быть зачислены лица из числа граждан Российской Федерации", - говорится в постановлении. Приложение к документу содержит перечень учреждений высшего образования, расположенных в разных регионах Белоруссии, наименований специальностей, предметов и количество мест. Всего предусмотрено 863 места. В перечне 131 специальность. Первый предмет профильных испытаний в форме ЕГЭ, сданный в России, – биология, литература, математика, иностранный язык, обществознание, химия, география, физика. Соответственно второй – история и все вышеперечисленные. Как говорится в комментарии пресс-центра минобразования Белоруссии, цифра бюджетных мест для россиян аналогична приему в 2024 году. В прошлом году впервые абитуриенты из России могли поступать в Белоруссии на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ. До этого они могли претендовать на платную форму получения образования на условиях, равных с гражданами Белоруссии. Поступление на бюджетную форму получения образования в Белоруссии для россиян предусматривает те же обязательства, которые несут белорусы, - это двухлетняя обязательная отработка на предприятиях республики. В случае, если выделенная для россиян квота не заполняется, то она переходит в общий конкурс для белорусских абитуриентов.

https://ria.ru/20250403/gryzlov-2009192547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, вузы, единый государственный экзамен (егэ)