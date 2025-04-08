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В ВТО заявили о пяти спорах против пошлин США - РИА Новости, 08.04.2025
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17:10 08.04.2025 (обновлено: 20:10 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vto-2010071717.html
В ВТО заявили о пяти спорах против пошлин США
В ВТО заявили о пяти спорах против пошлин США - РИА Новости, 08.04.2025
В ВТО заявили о пяти спорах против пошлин США
Пять споров против пошлин США было инициировано с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:10:00+03:00
2025-04-08T20:10:00+03:00
сша
всемирная торговая организация (вто)
канада
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Пять споров против пошлин США было инициировано с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), свидетельствуют данные на сайте организации.Из данных следует, что во Всемирной торговой организации (ВТО) с 20 января было инициировано пять жалоб из-за пошлин США: три от Канады и две от Китая между 4 февраля и 8 апреля.Эрмоса уточнила, что три спора были инициированы Канадой и два - Китаем.Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html
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сша
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сша, всемирная торговая организация (вто), канада, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Всемирная торговая организация (ВТО), Канада, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В ВТО заявили о пяти спорах против пошлин США

В ВТО с момента инаугурации Трампа инициировали пять споров против пошлин США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО
Штаб-квартира ВТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Пять споров против пошлин США было инициировано с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), свидетельствуют данные на сайте организации.
Из данных следует, что во Всемирной торговой организации (ВТО) с 20 января было инициировано пять жалоб из-за пошлин США: три от Канады и две от Китая между 4 февраля и 8 апреля.
Порт Ляньюньган в провинции Цзянсу - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин
Вчера, 16:11
Эрмоса уточнила, что три спора были инициированы Канадой и два - Китаем.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин
3 апреля, 19:07
 
СШАВсемирная торговая организация (ВТО)КанадаКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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