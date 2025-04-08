В ВТО заявили о пяти спорах против пошлин США
В ВТО с момента инаугурации Трампа инициировали пять споров против пошлин США
Штаб-квартира ВТО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Пять споров против пошлин США было инициировано с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), свидетельствуют данные на сайте организации.
Из данных следует, что во Всемирной торговой организации (ВТО) с 20 января было инициировано пять жалоб из-за пошлин США: три от Канады и две от Китая между 4 февраля и 8 апреля.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.