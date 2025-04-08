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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 08.04.2025 (обновлено: 23:11 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2010123546.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.04.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
По пункту временной дислокации украинских боевиков в Чугуеве в Харьковской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:42:00+03:00
2025-04-08T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
чугуев
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. По пункту временной дислокации украинских боевиков в Чугуеве в Харьковской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Чугуев прилетело по ПВД (пункту временной дислокации украинских войск. — Прим. ред.) на окраине", — рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область
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чугуев, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

Лебедев сообщил об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Чугуеве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. По пункту временной дислокации украинских боевиков в Чугуеве в Харьковской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Чугуев прилетело по ПВД (пункту временной дислокации украинских войск. — Прим. ред.) на окраине", — рассказал собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧугуевХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьДмитрий ПесковУкраина
 
 
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