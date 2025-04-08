https://ria.ru/20250408/vsu-2010123546.html

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.04.2025

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

По пункту временной дислокации украинских боевиков в Чугуеве в Харьковской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:42:00+03:00

2025-04-08T22:42:00+03:00

2025-04-08T23:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

чугуев

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. По пункту временной дислокации украинских боевиков в Чугуеве в Харьковской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Чугуев прилетело по ПВД (пункту временной дислокации украинских войск. — Прим. ред.) на окраине", — рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чугуев

харьковская область

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чугуев, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, украина