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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.04.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
По пункту временной дислокации украинских боевиков в Чугуеве в Харьковской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:42:00+03:00
2025-04-08T22:42:00+03:00
2025-04-08T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. По пункту временной дислокации украинских боевиков в Чугуеве в Харьковской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Чугуев прилетело по ПВД (пункту временной дислокации украинских войск. — Прим. ред.) на окраине", — рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Лебедев сообщил об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Чугуеве