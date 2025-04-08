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В подполье узнали о подготовке ВСУ к операции на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/vsu-2010115156.html
В подполье узнали о подготовке ВСУ к операции на Херсонском направлении
В подполье узнали о подготовке ВСУ к операции на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2025
В подполье узнали о подготовке ВСУ к операции на Херсонском направлении
ВСУ, вероятно, готовят военную операцию на херсонском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:55:00+03:00
2025-04-08T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
херсонская область
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. ВСУ, вероятно, готовят военную операцию на херсонском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Есть вероятность, что ВСУ готовят военную операцию на херсонском направлении. В последние две недели ВС РФ активно наносили удары по складам ВСУ вдоль побережья Днепра. Среди пораженных объектов - хранилища плавсредств, которые ВСУ в больших количествах стягивают к Днепру, и это вряд ли случайность", - сказал Лебедев. По его словам, поступают сообщения о перемещении по шоссе в направлении Херсона бензовозов. Также в соседней с Херсонской Николаевской области замечены колонна грузовиков с зелеными ящиками и грузовики с орудиями на лафетах. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20250406/saldo-2009613042.html
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в мире, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
В подполье узнали о подготовке ВСУ к операции на Херсонском направлении

Лебедев: ВСУ, вероятно, готовят военную операцию на Херсонском направлении

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. ВСУ, вероятно, готовят военную операцию на херсонском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Есть вероятность, что ВСУ готовят военную операцию на херсонском направлении. В последние две недели ВС РФ активно наносили удары по складам ВСУ вдоль побережья Днепра. Среди пораженных объектов - хранилища плавсредств, которые ВСУ в больших количествах стягивают к Днепру, и это вряд ли случайность", - сказал Лебедев.
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По его словам, поступают сообщения о перемещении по шоссе в направлении Херсона бензовозов. Также в соседней с Херсонской Николаевской области замечены колонна грузовиков с зелеными ящиками и грузовики с орудиями на лафетах.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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