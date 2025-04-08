https://ria.ru/20250408/vsu-2010096813.html

СК возбудил дело после атаки ВСУ на высоковольтную линию в Курской области

СК возбудил дело после атаки ВСУ на высоковольтную линию в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025

СК возбудил дело после атаки ВСУ на высоковольтную линию в Курской области

Уголовное дело о теракте завели в связи с атакой ВСУ на высоковольтную линию в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:24:00+03:00

2025-04-08T18:24:00+03:00

2025-04-08T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте завели в связи с атакой ВСУ на высоковольтную линию в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские объекты энергетики 7 апреля дважды подверглись атакам со стороны ВСУ: в результате отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а на электроподстанции 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" был поврежден радиатор трансформатора. По данным СК, ВСУ 7 апреля целенаправленно атаковали высоковольтную линию в Курской области с помощью БПЛА. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. Добавляется, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данному преступлению.

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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)