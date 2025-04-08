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СК возбудил дело после атаки ВСУ на высоковольтную линию в Курской области
СК возбудил дело после атаки ВСУ на высоковольтную линию в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025
СК возбудил дело после атаки ВСУ на высоковольтную линию в Курской области
Уголовное дело о теракте завели в связи с атакой ВСУ на высоковольтную линию в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:24:00+03:00
2025-04-08T18:24:00+03:00
2025-04-08T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте завели в связи с атакой ВСУ на высоковольтную линию в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские объекты энергетики 7 апреля дважды подверглись атакам со стороны ВСУ: в результате отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а на электроподстанции 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" был поврежден радиатор трансформатора. По данным СК, ВСУ 7 апреля целенаправленно атаковали высоковольтную линию в Курской области с помощью БПЛА. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. Добавляется, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данному преступлению.
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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после атаки ВСУ на высоковольтную линию в Курской области
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на высоковольтную линию под Курском