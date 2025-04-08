https://ria.ru/20250408/vsu-2010091276.html

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 08.04.2025

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:06:00+03:00

2025-04-08T18:06:00+03:00

2025-04-08T18:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие атаки БПЛА украинских террористов по улице Интернациональной ранены три мирных жителя Горловки", — написал он.Ранее во вторник управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило, что сегодня противник трижды сбрасывал взрывоопасные предметы с дронов на центр города. Среди пострадавших — мужчина из жилого массива "Строитель", а также директор Горловского лесного хозяйства, который во время удара находился за рулем служебного автомобиля.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия