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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 08.04.2025
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:06:00+03:00
2025-04-08T18:06:00+03:00
2025-04-08T18:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие атаки БПЛА украинских террористов по улице Интернациональной ранены три мирных жителя Горловки", — написал он.Ранее во вторник управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило, что сегодня противник трижды сбрасывал взрывоопасные предметы с дронов на центр города. Среди пострадавших — мужчина из жилого массива "Строитель", а также директор Горловского лесного хозяйства, который во время удара находился за рулем служебного автомобиля.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html
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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на центр Горловки в ДНР