https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ

"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025

"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ

Солдаты ВСУ отказываются садиться в бронетранспортеры из-за страха быть подбитыми российскими противотанковыми комплексами "Корнет", заявил ирландский журналист РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:13:00+03:00

2025-04-08T15:13:00+03:00

2025-04-08T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Солдаты ВСУ отказываются садиться в бронетранспортеры из-за страха быть подбитыми российскими противотанковыми комплексами "Корнет", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Он также опубликовал видеоролик с уничтоженной американской БМП М113 с полностью выбитой броней."Вот что делает российский 9М133 "Корнет" с 40-летним американским бронетранспортером М113. Он проникает через ужасно неэффективную лобовую броню и детонирует внутри. Вот почему украинцы предпочитают ездить на них, а не в них", — указал Боуз."Корнет" — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для поражения танков и бронированных целей. Он способен также уничтожать и любые другие объекты. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Комплекс "Корнет" может ликвидировать даже воздушную цель. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на десять километров термобарическим зарядом.

https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

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