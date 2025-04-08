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"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 08.04.2025 (обновлено: 16:24 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
Солдаты ВСУ отказываются садиться в бронетранспортеры из-за страха быть подбитыми российскими противотанковыми комплексами "Корнет", заявил ирландский журналист РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:13:00+03:00
2025-04-08T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Солдаты ВСУ отказываются садиться в бронетранспортеры из-за страха быть подбитыми российскими противотанковыми комплексами "Корнет", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Он также опубликовал видеоролик с уничтоженной американской БМП М113 с полностью выбитой броней."Вот что делает российский 9М133 "Корнет" с 40-летним американским бронетранспортером М113. Он проникает через ужасно неэффективную лобовую броню и детонирует внутри. Вот почему украинцы предпочитают ездить на них, а не в них", — указал Боуз."Корнет" — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для поражения танков и бронированных целей. Он способен также уничтожать и любые другие объекты. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Комплекс "Корнет" может ликвидировать даже воздушную цель. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на десять километров термобарическим зарядом.
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ

Боуз: солдаты ВСУ отказываются садиться в БМП из-за российского Корнета

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Солдаты ВСУ отказываются садиться в бронетранспортеры из-за страха быть подбитыми российскими противотанковыми комплексами "Корнет", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Он также опубликовал видеоролик с уничтоженной американской БМП М113 с полностью выбитой броней.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсетей журналиста Чея Боуза
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза
"Вот что делает российский 9М133 "Корнет" с 40-летним американским бронетранспортером М113. Он проникает через ужасно неэффективную лобовую броню и детонирует внутри. Вот почему украинцы предпочитают ездить на них, а не в них", — указал Боуз.
"Корнет" — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для поражения танков и бронированных целей. Он способен также уничтожать и любые другие объекты. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Комплекс "Корнет" может ликвидировать даже воздушную цель. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на десять километров термобарическим зарядом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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