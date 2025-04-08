https://ria.ru/20250408/vsu-2010033810.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 08.04.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 90 военных Украины, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:39:00+03:00

2025-04-08T14:39:00+03:00

2025-04-08T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 90 военных Украины, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250408/vsu-2009937082.html

украина

запорожская область

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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины