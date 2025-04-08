https://ria.ru/20250408/vsu-2010033810.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 08.04.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 90 военных Украины, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:39:00+03:00
2025-04-08T14:39:00+03:00
2025-04-08T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 90 военных Украины, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
МО: ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"