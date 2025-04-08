https://ria.ru/20250408/vsu-2010004007.html

ВСУ обосновали свои позиции в церкви в Гуево

ВСУ обосновали свои позиции в церкви в Гуево - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ обосновали свои позиции в церкви в Гуево

В помещениях церкви Рождества Богородицы в центре села Гуево в Курской области боевики ВСУ обосновали свои опорные позиции и огневые точки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:13:00+03:00

2025-04-08T13:13:00+03:00

2025-04-08T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

суджа

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вооруженные силы рф

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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. В помещениях церкви Рождества Богородицы в центре села Гуево в Курской области боевики ВСУ обосновали свои опорные позиции и огневые точки, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки "Север" ВС РФ. "Помещения церкви в селе Гуево Курской области противник превратил в свои опорные и огневые позиции", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 8 апреля подняли над селом Гуево российский флаг. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250404/zhitelnitsa-2009269094.html

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Российский флаг в центре Гуево в Курской области Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села. 2025-04-08T13:13 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф