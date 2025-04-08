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ВСУ обосновали свои позиции в церкви в Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
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13:13 08.04.2025 (обновлено: 13:18 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2010004007.html
ВСУ обосновали свои позиции в церкви в Гуево
ВСУ обосновали свои позиции в церкви в Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ обосновали свои позиции в церкви в Гуево
В помещениях церкви Рождества Богородицы в центре села Гуево в Курской области боевики ВСУ обосновали свои опорные позиции и огневые точки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:13:00+03:00
2025-04-08T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. В помещениях церкви Рождества Богородицы в центре села Гуево в Курской области боевики ВСУ обосновали свои опорные позиции и огневые точки, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки "Север" ВС РФ. "Помещения церкви в селе Гуево Курской области противник превратил в свои опорные и огневые позиции", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 8 апреля подняли над селом Гуево российский флаг. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250404/zhitelnitsa-2009269094.html
курская область
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Российский флаг в центре Гуево в Курской области
Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села.
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безопасность, курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ обосновали свои позиции в церкви в Гуево

ВСУ обосновали свои позиции в помещениях церкви Рождества Богородицы в Гуево

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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. В помещениях церкви Рождества Богородицы в центре села Гуево в Курской области боевики ВСУ обосновали свои опорные позиции и огневые точки, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки "Север" ВС РФ.
"Помещения церкви в селе Гуево Курской области противник превратил в свои опорные и огневые позиции", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили Гуево в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 8 апреля подняли над селом Гуево российский флаг.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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