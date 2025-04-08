https://ria.ru/20250408/vsu-2009999657.html

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ВСУ в Белгородской области

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 08.04.2025

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ВСУ в Белгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствии боевиков ВСУ на территории Белгородской области. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:57:00+03:00

2025-04-08T12:57:00+03:00

2025-04-08T13:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствии боевиков ВСУ на территории Белгородской области. "Это касается непосредственно деталей СВО, поэтому такие вопросы должны быть адресованы министерству обороны. Вы знаете, что о реальном положении на поле боя мы не даем информацию", - сказал он.Также журналисты поинтересовались у Пескова, когда пройдет новый этап переговоров с Вашингтоном и в какой формате он будет происходить. Он ответил, что следующий раунд состоится по линии МИД. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон прилагают значительные усилия, чтобы нормализовать диалог.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белгородская область, дмитрий песков, безопасность