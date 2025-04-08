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В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ВСУ в Белгородской области
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 08.04.2025
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ВСУ в Белгородской области
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствии боевиков ВСУ на территории Белгородской области. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:57:00+03:00
2025-04-08T12:57:00+03:00
2025-04-08T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствии боевиков ВСУ на территории Белгородской области. "Это касается непосредственно деталей СВО, поэтому такие вопросы должны быть адресованы министерству обороны. Вы знаете, что о реальном положении на поле боя мы не даем информацию", - сказал он.Также журналисты поинтересовались у Пескова, когда пройдет новый этап переговоров с Вашингтоном и в какой формате он будет происходить. Он ответил, что следующий раунд состоится по линии МИД. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон прилагают значительные усилия, чтобы нормализовать диалог.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ВСУ в Белгородской области
Песков переадресовал Минобороны вопрос о присутствии ВСУ в Белгородской области
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствии боевиков ВСУ на территории Белгородской области.
"Это касается непосредственно деталей СВО, поэтому такие вопросы должны быть адресованы министерству обороны. Вы знаете, что о реальном положении на поле боя мы не даем информацию", - сказал он.
Также журналисты поинтересовались у Пескова, когда пройдет новый этап переговоров с Вашингтоном и в какой формате он будет происходить. Он ответил, что следующий раунд состоится по линии МИД. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон прилагают значительные усилия, чтобы нормализовать диалог.