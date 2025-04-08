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Напавшие на Курскую область ВСУ искали бойцов "Ахмата", рассказала беженка - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 08.04.2025 (обновлено: 10:43 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2009938333.html
Напавшие на Курскую область ВСУ искали бойцов "Ахмата", рассказала беженка
Напавшие на Курскую область ВСУ искали бойцов "Ахмата", рассказала беженка - РИА Новости, 08.04.2025
Напавшие на Курскую область ВСУ искали бойцов "Ахмата", рассказала беженка
Украинские военные, напавшие на Курскую область, искали бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, рассказала РИА Новости жительница села Казачья Локня в Суджанском РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:19:00+03:00
2025-04-08T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, искали бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, рассказала РИА Новости жительница села Казачья Локня в Суджанском районе. "Как-то мы задали вопрос, сколько же вас (ВСУ – ред.) сюда (в Курскую область – ред.) зашло… (ответили: – ред.) "Нас за эти сутки (в первые сутки – ред.) зашло 50 тысяч". Они (ВСУ – ред.) искали в основном "Ахмат". Они искали даже не сколько военных РФ, они искали именно вот бойцов "Ахмата", - рассказала женщина. Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 71 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20250408/vsu-2009934115.html
россия
курская область
суджанский район
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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Напавшие на Курскую область ВСУ искали бойцов "Ахмата", рассказала беженка

ВСУ, напавшие на Курскую область, искали бойцов "Ахмата"

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, искали бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, рассказала РИА Новости жительница села Казачья Локня в Суджанском районе.
"Как-то мы задали вопрос, сколько же вас (ВСУ – ред.) сюда (в Курскую область – ред.) зашло… (ответили: – ред.) "Нас за эти сутки (в первые сутки – ред.) зашло 50 тысяч". Они (ВСУ – ред.) искали в основном "Ахмат". Они искали даже не сколько военных РФ, они искали именно вот бойцов "Ахмата", - рассказала женщина.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 71 тысячи военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
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