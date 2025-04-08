Рейтинг@Mail.ru
ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 08.04.2025 (обновлено: 10:52 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2009937082.html
ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные
ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные
Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в ДНР военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили РИА Новости, что под Часовым Яром войска РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:49:00+03:00
2025-04-08T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в ДНР военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили РИА Новости, что под Часовым Яром войска киевского режима испытывают острую нехватку боеприпасов и личного состава. "Мы сдались сами, у нас там ситуация такая, что нет уже оружия и боекомплекта. Люди уже закончились, и мы решили сдаться", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. По его словам, украинские военные решили добровольно сложить оружие, чтобы спасти себе жизнь. Подразделения ВС РФ группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР. В районе Часова Яра противник потерял около трехсот человек убитыми.
https://ria.ru/20250408/vsu-2009931843.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные

ВСУ под Часовым Яром испытывают острую нехватку боеприпасов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в ДНР военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили РИА Новости, что под Часовым Яром войска киевского режима испытывают острую нехватку боеприпасов и личного состава.
"Мы сдались сами, у нас там ситуация такая, что нет уже оружия и боекомплекта. Люди уже закончились, и мы решили сдаться", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик.
По его словам, украинские военные решили добровольно сложить оружие, чтобы спасти себе жизнь.
Подразделения ВС РФ группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР. В районе Часова Яра противник потерял около трехсот человек убитыми.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец
04:49
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала