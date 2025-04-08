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ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные
ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные
Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в ДНР военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили РИА Новости, что под Часовым Яром войска РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:49:00+03:00
2025-04-08T06:49:00+03:00
2025-04-08T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в ДНР военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили РИА Новости, что под Часовым Яром войска киевского режима испытывают острую нехватку боеприпасов и личного состава. "Мы сдались сами, у нас там ситуация такая, что нет уже оружия и боекомплекта. Люди уже закончились, и мы решили сдаться", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. По его словам, украинские военные решили добровольно сложить оружие, чтобы спасти себе жизнь. Подразделения ВС РФ группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР. В районе Часова Яра противник потерял около трехсот человек убитыми.
https://ria.ru/20250408/vsu-2009931843.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные
ВСУ под Часовым Яром испытывают острую нехватку боеприпасов