https://ria.ru/20250408/vsu-2009937082.html

ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные

ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ под Часовым Яром испытывают нехватку боеприпасов, рассказали пленные

Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в ДНР военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили РИА Новости, что под Часовым Яром войска РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:49:00+03:00

2025-04-08T06:49:00+03:00

2025-04-08T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в ДНР военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили РИА Новости, что под Часовым Яром войска киевского режима испытывают острую нехватку боеприпасов и личного состава. "Мы сдались сами, у нас там ситуация такая, что нет уже оружия и боекомплекта. Люди уже закончились, и мы решили сдаться", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. По его словам, украинские военные решили добровольно сложить оружие, чтобы спасти себе жизнь. Подразделения ВС РФ группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР. В районе Часова Яра противник потерял около трехсот человек убитыми.

https://ria.ru/20250408/vsu-2009931843.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф