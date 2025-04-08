https://ria.ru/20250408/vsu-2009934115.html
Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах
Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах - РИА Новости, 08.04.2025
Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах
Жители Курахово в ДНР боялись топить печи из-за атак украинских БПЛА с тепловизорами, об этом РИА Новости рассказал беженец Александр Рубцов, пострадавший при... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:55:00+03:00
2025-04-08T05:55:00+03:00
2025-04-08T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Жители Курахово в ДНР боялись топить печи из-за атак украинских БПЛА с тепловизорами, об этом РИА Новости рассказал беженец Александр Рубцов, пострадавший при такой атаке. "Это украинские дроны были, они тепловые летают, где там хатка, где там что-то загорелось, они сразу туда, эти дроны бьют... Люди даже печки не растапливали. Вот так рядом снаряды прилетают, прилетают, мы в подвал прятались, а у нас там печка буржуйная. 20 сантиметров от печки - "бум" дроном! Я вижу - глыба летит, меня кирпичами обсыпало, шрамы на ногах даже есть. С кровати меня сбило. Я говорю мужикам, что у меня ребра поломаны", - добавил он. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250408/vsu-2009925310.html
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курахово, донецк, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах
Беженец Рубцов: жители Курахово не топили печи из-за БПЛА ВСУ с тепловизорами