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Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:55 08.04.2025 (обновлено: 11:18 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2009934115.html
Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах
Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах - РИА Новости, 08.04.2025
Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах
Жители Курахово в ДНР боялись топить печи из-за атак украинских БПЛА с тепловизорами, об этом РИА Новости рассказал беженец Александр Рубцов, пострадавший при... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:55:00+03:00
2025-04-08T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Жители Курахово в ДНР боялись топить печи из-за атак украинских БПЛА с тепловизорами, об этом РИА Новости рассказал беженец Александр Рубцов, пострадавший при такой атаке. "Это украинские дроны были, они тепловые летают, где там хатка, где там что-то загорелось, они сразу туда, эти дроны бьют... Люди даже печки не растапливали. Вот так рядом снаряды прилетают, прилетают, мы в подвал прятались, а у нас там печка буржуйная. 20 сантиметров от печки - "бум" дроном! Я вижу - глыба летит, меня кирпичами обсыпало, шрамы на ногах даже есть. С кровати меня сбило. Я говорю мужикам, что у меня ребра поломаны", - добавил он. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250408/vsu-2009925310.html
курахово
донецк
донецкая народная республика
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курахово, донецк, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах

Беженец Рубцов: жители Курахово не топили печи из-за БПЛА ВСУ с тепловизорами

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Жители Курахово в ДНР боялись топить печи из-за атак украинских БПЛА с тепловизорами, об этом РИА Новости рассказал беженец Александр Рубцов, пострадавший при такой атаке.
"Это украинские дроны были, они тепловые летают, где там хатка, где там что-то загорелось, они сразу туда, эти дроны бьют... Люди даже печки не растапливали. Вот так рядом снаряды прилетают, прилетают, мы в подвал прятались, а у нас там печка буржуйная. 20 сантиметров от печки - "бум" дроном! Я вижу - глыба летит, меня кирпичами обсыпало, шрамы на ногах даже есть. С кровати меня сбило. Я говорю мужикам, что у меня ребра поломаны", - добавил он.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец
01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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