https://ria.ru/20250408/vsu-2009934115.html

Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах

Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах - РИА Новости, 08.04.2025

Беженец рассказал, почему жители Курахово не топили печи в домах

Жители Курахово в ДНР боялись топить печи из-за атак украинских БПЛА с тепловизорами, об этом РИА Новости рассказал беженец Александр Рубцов, пострадавший при... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:55:00+03:00

2025-04-08T05:55:00+03:00

2025-04-08T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Жители Курахово в ДНР боялись топить печи из-за атак украинских БПЛА с тепловизорами, об этом РИА Новости рассказал беженец Александр Рубцов, пострадавший при такой атаке. "Это украинские дроны были, они тепловые летают, где там хатка, где там что-то загорелось, они сразу туда, эти дроны бьют... Люди даже печки не растапливали. Вот так рядом снаряды прилетают, прилетают, мы в подвал прятались, а у нас там печка буржуйная. 20 сантиметров от печки - "бум" дроном! Я вижу - глыба летит, меня кирпичами обсыпало, шрамы на ногах даже есть. С кровати меня сбило. Я говорю мужикам, что у меня ребра поломаны", - добавил он. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250408/vsu-2009925310.html

курахово

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, донецк, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)