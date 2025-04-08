https://ria.ru/20250408/vsu-2009931843.html

Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец

Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 08.04.2025

Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец

Вооруженные силы Украины ограничены в маневре на пересеченной местности в ДНР из-за поставляемых Западом образцов тяжелой бронетехники, таких как танк Abrams и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T04:49:00+03:00

2025-04-08T04:49:00+03:00

2025-04-08T04:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины ограничены в маневре на пересеченной местности в ДНР из-за поставляемых Западом образцов тяжелой бронетехники, таких как танк Abrams и БМП Bradley, рассказал РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам". "И рельеф местности (северный берег реки Волчья, район населенных пунктов Андреевка и Алексеевка, ДНР - ред.), болотная местность, там река. Камышная зона, танки, техника. Хотя наша техника самая лучшая, она проходит, а вот американская - нет... Bradley грузнет на пахоте сразу, садится на пузо. Поэтому они всегда только на дорогах здесь перемещаются. Тем более сейчас вот какая погода, только так все происходит. Танки Abrams и более скоростные тоже грузнут. Они тоже грузнут. Здесь надо - тяговая сила. То бишь наша техника, наша всегда лучше", - сказал офицер. По его словам, командование ВСУ в точности копирует тактику немецко-фашистских захватчиков времен Великой Отечественной Войны. "Некоторый рельеф местности очень сильно влияет на продвижение наших войск. То бишь всегда затрудняет - подниматься на высоту. Они стараются занимать все высоты и точки, вот как раз-то интересующие зоны, где мы не можем еще продавить. Но продавливаются все равно. Все равно продавливают ребята", - отметил собеседник агентства. Северный берег реки Волчья в районе населенных пунктов Андреевка и Алексеевка низменный и болотистый. Однако на удалении 2-3 километра от русла расположен продольный, с востока на запад, достаточно резкий перепад высот. В низине вдоль реки расположены сами населенные пункты, а по их северной границе проходит резкое возвышение до 90 метров в высоту, что способствует длительной обороне ВСУ на данном участке фронта.

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009930589.html

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009928646.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, алексеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф