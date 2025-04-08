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Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:49 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/vsu-2009931843.html
Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец
Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 08.04.2025
Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец
Вооруженные силы Украины ограничены в маневре на пересеченной местности в ДНР из-за поставляемых Западом образцов тяжелой бронетехники, таких как танк Abrams и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T04:49:00+03:00
2025-04-08T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины ограничены в маневре на пересеченной местности в ДНР из-за поставляемых Западом образцов тяжелой бронетехники, таких как танк Abrams и БМП Bradley, рассказал РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам". "И рельеф местности (северный берег реки Волчья, район населенных пунктов Андреевка и Алексеевка, ДНР - ред.), болотная местность, там река. Камышная зона, танки, техника. Хотя наша техника самая лучшая, она проходит, а вот американская - нет... Bradley грузнет на пахоте сразу, садится на пузо. Поэтому они всегда только на дорогах здесь перемещаются. Тем более сейчас вот какая погода, только так все происходит. Танки Abrams и более скоростные тоже грузнут. Они тоже грузнут. Здесь надо - тяговая сила. То бишь наша техника, наша всегда лучше", - сказал офицер. По его словам, командование ВСУ в точности копирует тактику немецко-фашистских захватчиков времен Великой Отечественной Войны. "Некоторый рельеф местности очень сильно влияет на продвижение наших войск. То бишь всегда затрудняет - подниматься на высоту. Они стараются занимать все высоты и точки, вот как раз-то интересующие зоны, где мы не можем еще продавить. Но продавливаются все равно. Все равно продавливают ребята", - отметил собеседник агентства. Северный берег реки Волчья в районе населенных пунктов Андреевка и Алексеевка низменный и болотистый. Однако на удалении 2-3 километра от русла расположен продольный, с востока на запад, достаточно резкий перепад высот. В низине вдоль реки расположены сами населенные пункты, а по их северной границе проходит резкое возвышение до 90 метров в высоту, что способствует длительной обороне ВСУ на данном участке фронта.
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009930589.html
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донецкая народная республика, алексеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Тяжелая бронетехника Запада затрудняет маневры ВСУ, рассказал боец

ВСУ ограничены в маневре из-за тяжелой бронетехники Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины ограничены в маневре на пересеченной местности в ДНР из-за поставляемых Западом образцов тяжелой бронетехники, таких как танк Abrams и БМП Bradley, рассказал РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам".
"И рельеф местности (северный берег реки Волчья, район населенных пунктов Андреевка и Алексеевка, ДНР - ред.), болотная местность, там река. Камышная зона, танки, техника. Хотя наша техника самая лучшая, она проходит, а вот американская - нет... Bradley грузнет на пахоте сразу, садится на пузо. Поэтому они всегда только на дорогах здесь перемещаются. Тем более сейчас вот какая погода, только так все происходит. Танки Abrams и более скоростные тоже грузнут. Они тоже грузнут. Здесь надо - тяговая сила. То бишь наша техника, наша всегда лучше", - сказал офицер.
Командир отделения взвода ударных БПЛА об изоляции ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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По его словам, командование ВСУ в точности копирует тактику немецко-фашистских захватчиков времен Великой Отечественной Войны.
"Некоторый рельеф местности очень сильно влияет на продвижение наших войск. То бишь всегда затрудняет - подниматься на высоту. Они стараются занимать все высоты и точки, вот как раз-то интересующие зоны, где мы не можем еще продавить. Но продавливаются все равно. Все равно продавливают ребята", - отметил собеседник агентства.
Северный берег реки Волчья в районе населенных пунктов Андреевка и Алексеевка низменный и болотистый. Однако на удалении 2-3 километра от русла расположен продольный, с востока на запад, достаточно резкий перепад высот. В низине вдоль реки расположены сами населенные пункты, а по их северной границе проходит резкое возвышение до 90 метров в высоту, что способствует длительной обороне ВСУ на данном участке фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлексеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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