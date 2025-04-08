https://ria.ru/20250408/vsu-2009925310.html

ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец

ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец

Украинские военные в Дзержинске (украинское название Торецк) занимали квартиры и дома местных жителей, рассказал РИА Новости беженец из уже освобожденного... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T01:19:00+03:00

2025-04-08T01:19:00+03:00

2025-04-08T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные в Дзержинске (украинское название Торецк) занимали квартиры и дома местных жителей, рассказал РИА Новости беженец из уже освобожденного Дзержинска в ДНР. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. "У меня заселились военные. Заселились, как обычно, не без посторонней помощи. Там был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила. В администрации она кем-то числилась, просто что она как лицо гражданское, но с какими-то полномочиями", - сказал он. По его словам, подобная схема позволяла приезжим украинским военным заниматься в жилых домах выгодные им позиции. "Она ж местная, она сольет сразу все адреса. И получается, сразу по адресам раскидывают: там - большой дом, там - погреб хороший", - добавил он.

https://ria.ru/20250407/raketa-2009911726.html

https://ria.ru/20250407/kursk-2009886154.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)