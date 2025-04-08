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ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 08.04.2025 (обновлено: 11:34 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/vsu-2009925310.html
ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец
ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец
Украинские военные в Дзержинске (украинское название Торецк) занимали квартиры и дома местных жителей, рассказал РИА Новости беженец из уже освобожденного... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T01:19:00+03:00
2025-04-08T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные в Дзержинске (украинское название Торецк) занимали квартиры и дома местных жителей, рассказал РИА Новости беженец из уже освобожденного Дзержинска в ДНР. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. "У меня заселились военные. Заселились, как обычно, не без посторонней помощи. Там был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила. В администрации она кем-то числилась, просто что она как лицо гражданское, но с какими-то полномочиями", - сказал он. По его словам, подобная схема позволяла приезжим украинским военным заниматься в жилых домах выгодные им позиции. "Она ж местная, она сольет сразу все адреса. И получается, сразу по адресам раскидывают: там - большой дом, там - погреб хороший", - добавил он.
https://ria.ru/20250407/raketa-2009911726.html
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донецкая народная республика
торецк
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ в Дзержинске занимали дома местных жителей, рассказал беженец

ВСУ в Дзержинске занимали квартиры и дома местных жителей

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные в Дзержинске (украинское название Торецк) занимали квартиры и дома местных жителей, рассказал РИА Новости беженец из уже освобожденного Дзержинска в ДНР.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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"У меня заселились военные. Заселились, как обычно, не без посторонней помощи. Там был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила. В администрации она кем-то числилась, просто что она как лицо гражданское, но с какими-то полномочиями", - сказал он.
По его словам, подобная схема позволяла приезжим украинским военным заниматься в жилых домах выгодные им позиции.
"Она ж местная, она сольет сразу все адреса. И получается, сразу по адресам раскидывают: там - большой дом, там - погреб хороший", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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