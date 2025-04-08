Всероссийские проверочные работы (ВПР): что это такое и как они проходят
Всероссийские проверочные работы
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Всероссийские проверочные работы проводятся в школах с 2015 года и вплоть до сегодняшнего дня. К 2025 году за свои 10 лет существования они стали важной частью системы школьного образования. Что такое ВПР, описание процесса, в каких классах проводятся, в чем их принципиальные отличия от контрольных работ и как лучше подготовиться к выполнению заданий, – в материале РИА Новости.
Что такое ВПР
Всероссийские проверочные работы – это форма мониторинга знаний учащихся, способ проверки (самопроверки) качества усвоения материала школьниками, а также инструмент оценки эффективности образовательных программ. В отличие от экзаменов и классических контрольных работ, к которым ученики с малых лет часто относятся негативно, ВПР не вызывают у школьников столько стресса, а их результаты не влияют на годовые оценки.
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Как поясняет педагог Ксения Ерошевская, суть проверочных работ заключается в помощи ученикам в оценке собственных знаний, а не в стремлении усложнить им жизнь.
"ВПР – это диагностика знаний, а не экзамен. Они помогают понять, насколько школьники усвоили программу, и дают школам данные для корректировки обучения. И нет, никто не собирается использовать их против учеников – это инструмент для помощи, а не наказания", – считает она.
Для чего нужны
Помимо возможности для учащихся проверить свои знания в относительно комфортной обстановке в первую очередь по русскому языку и математике, не опасаясь за результат, ВПР призваны помочь образовательным учреждениям оценить проблемные места в школьных программах и при необходимости принять соответствующие меры.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкШкольники в классе перед началом ЕГЭ по обществознанию в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга
Школьники в классе перед началом ЕГЭ по обществознанию в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга
По словам зампредседателя комиссии по образованию Московской городской Думы Майи Булаевой, подобные срезы крайне полезны как для оценки результатов школьников в масштабах класса, школы и города, так и для более глубокого понимания изъянов преподавания.
"Школа понимает, над какими направлениями стоит больше работать, а коллеги, отвечающие за развитие образования на уровне региона и страны, видят картину целиком", – отмечает она.
Также немаловажным бонусом такой системы выступает знакомство учеников с новым форматом оценки их знаний. Лариса Арачашвили, руководитель направления по работе с педагогами Всероссийского проекта "Цифровые навыки", победитель Всероссийского конкурса “Учитель года России 2019” уверена, что ВПР полезны для того, чтобы школьники стали эмоционально более стабильными перед будущими экзаменами.
"Они помогают ребятам уже в средней школе понять, что такое экзамен, проверить себя в стрессовой ситуации", – считает педагог.
Когда проводится
Всероссийские проверочные работы традиционно проводят во втором полугодии весной. Учащиеся 10 и 11 классов пишут проверочные работы в марте, а все остальные учащиеся – в промежутке с марта по май.
Каждая школа самостоятельно выбирает даты в рамках общего графика ВПР.
По словам Ксении Ерошевской, в 2025 году основная волна проверочных работ пройдет с 15 марта по 20 мая.
В каких классах проходят
С 2015 года всероссийские проверочные работы проводились только в младших классах. На сегодняшний день в ВПР принимают участие учащиеся 3-8 и 10-11 классов.
Для каждого класса предусмотрены разные наборы предметов, которые иногда определяются жеребьевкой.
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкПодготовка к новому учебному году в средней школе № 14 в Мариуполе
Подготовка к новому учебному году в средней школе № 14 в Мариуполе
По каким предметам сдают
Предметы, по которым проходят проверочные работы, зависят от уровня обучения.
Если в 4 классе ученики сдают русский язык, математику и окружающий мир, то в 5 классе добавляется история. Биологию, географию и обществознание начинают сдавать с 6 класса. В 7-8 классах появляется физика, химия и иностранный язык. Учащиеся 11 классов сдают ВПР только по тем предметам, которые не входят в ЕГЭ.
Вместе с тем дисциплины всероссийских проверочных работ для одних и тех же классов, но разных школ могут не совпадать.
"ВПР пишут в обязательном порядке по русскому языку и математике, еще два предмета раньше школа самостоятельно выбирала из списка, теперь же они выдаются в случайном порядке, у каждого класса, соответственно, свой набор дисциплин", – поясняет Лариса Арачашвили.
Информацию о том, ВПР по каким предметам будет сдавать конкретный класс можно посмотреть в личном кабинете на сайте ФИС ОКО за неделю до проверочной работы.
Подготовка к ВПР
Для того, чтобы избавиться от стресса на срезе, преподаватель Ксения Ерошевская советует заранее познакомиться с форматом. Для этого, считает она, будет полезно скачать примеры заданий на сайте ФИПИ и порешать варианты ВПР прошлых лет.
"Многие задания повторяются, так что практика точно поможет", – уверена она.
Помимо знакомства с типовыми заданиями Лариса Арачашвили призывает также отрепетировать саму процедуру ВПР и убедиться, что ученику хватает отведенного времени.
Как проходит ВПР
Как правило, для проведения всероссийских проверочных работ выделяют один или два урока в зависимости от предмета и класса.
Ученики выполняют задания либо на бумажных бланках, либо на компьютере. В аудитории присутствуют преподаватели, которые следят за ходом работы, но не вмешиваются в процесс.
"В отличие от контрольной работы, в аудитории могут быть внешние наблюдатели, все происходит под камерами", – отмечает Майя Булаева.
© РИА Новости / Пресс-служба Министерства образования и науки Республики Бурятия | Перейти в медиабанкСовременная школа в пригородном в улусе Нур-Селение, Бурятия
Современная школа в пригородном в улусе Нур-Селение, Бурятия
Результаты ВПР
Оценки за выполнение всероссийских проверочных работ выставляются по пятибалльной шкале. Результаты получает не только школа, но и школьник в своем электронном дневнике, а также родители в электронных письмах, где также указано, по каким темам у ребенка есть проблемы.
Результаты ВПР не влияют на итоговые оценки в аттестате, но в то же время, как отмечает Ксения Ерошевская, их могут учесть при выставлении оценок в конце года.
Преимущества и недостатки
К плюсам ВПР можно отнести возможность школьников оценить собственные знания, подтянуть пробелы, привыкнуть к формату такого рода испытаний. Также всероссийские проверочные работы позволяют руководству образовательных учреждений получать наглядный результат преподавания. К примеру, анализ типовых ошибок учеников на ВПР позволит преподавателям понять, каким темам стоит уделять больше внимания и времени.
В качестве возможных минусов могут выступать стремление школ "выполнить план" на местах, набирать максимальные результаты, выделять учебное время для отдельной подготовки к ВПР и т.п.
"Что может напрягать: некоторые школы делают из ВПР "мини-ЕГЭ", из-за чего у детей появляется лишнее волнение. Задания не всегда идеально соответствуют тому, как проходили тему в конкретной школе. Формат тестирования порой объективно не отражает способности ребенка (особенно если речь о творческих дисциплинах)" – считает Ксения Ерошевская.
Мнение эксперта
"ВПР показывает, насколько эффективно работает школа, как усвоен материал учащимися, что помогает получить хороший аналитический срез, понять какие темы, в каких классах "западают", увидеть точки роста и помочь системе работать более эффективно, чтобы результаты экзаменов потом не были сюрпризом", – считает Лариса Арачашвили.
По мнению эксперта, благодаря всероссийским проверочным работам можно увидеть объективную картину знаний учеников и качества преподавания не только в масштабах класса или школы, но и целого региона.
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ВПР, считает она, является полезным инструментом оценки эффективности системы школьного образования при условии, что с течением лет проверочные работы не будут превращаться в стрессовое мероприятие для учеников.
"Говоря о перспективах развития, ВПР не должен становиться частью "карательной системы", это не проверка, по результатам которой кто-то обязательно должен быть наказан. Это инструмент, помогающий увидеть объективную картину школьного образования, региона, школы, учителей и учеников, которым нужна помощь и поддержка, а не порицание. Это и есть основная функция ВПР", – заключила Арачашвили.
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