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"Неизбежно": глава ВОЗ сделал пугающее заявление - РИА Новости, 08.04.2025
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06:53 08.04.2025 (обновлено: 11:24 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/voz-2009937204.html
"Неизбежно": глава ВОЗ сделал пугающее заявление
"Неизбежно": глава ВОЗ сделал пугающее заявление - РИА Новости, 08.04.2025
"Неизбежно": глава ВОЗ сделал пугающее заявление
Новая глобальная пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми, с таким предупреждением выступил гендиректор Всемирной организации... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:53:00+03:00
2025-04-08T11:24:00+03:00
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Новая глобальная пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми, с таким предупреждением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его заявление размещено на сайте ВОЗ."Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы", — сказал он.По словам Гебрейесуса, прошедшая пандемия COVID-19, согласно официальным данным, унесла жизни семи миллионов человек, но ВОЗ оценивает реальное число погибших в 20 миллионов. Вдобавок к человеческим потерям пандемия нанесла ущерб мировой экономике более чем на десять триллионов долларов, отметил глава ВОЗ.Руководитель ведомства призвал готовиться к угрозе распространения нового заболевания, даже несмотря на то, что пандемия коронавируса теперь кажется далеким воспоминанием."Миру нужен четкий сигнал о том, что в эти разделенные и противоречивые времена страны все еще могут объединиться для сотрудничества и поиска точек соприкосновения", — резюмировал он.В опубликованном докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год" на сайте ВОЗ сообщалось, что пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни во всем мире.
https://ria.ru/20250407/voz-2009791878.html
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в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
"Неизбежно": глава ВОЗ сделал пугающее заявление

Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о неизбежности новой пандемии

© Getty Images / Pacific Press/Lev RadinТедрос Адханом Гебрейесус
Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / Pacific Press/Lev Radin
Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Новая глобальная пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми, с таким предупреждением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его заявление размещено на сайте ВОЗ.
"Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы", — сказал он.
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По словам Гебрейесуса, прошедшая пандемия COVID-19, согласно официальным данным, унесла жизни семи миллионов человек, но ВОЗ оценивает реальное число погибших в 20 миллионов. Вдобавок к человеческим потерям пандемия нанесла ущерб мировой экономике более чем на десять триллионов долларов, отметил глава ВОЗ.
Руководитель ведомства призвал готовиться к угрозе распространения нового заболевания, даже несмотря на то, что пандемия коронавируса теперь кажется далеким воспоминанием.
"Миру нужен четкий сигнал о том, что в эти разделенные и противоречивые времена страны все еще могут объединиться для сотрудничества и поиска точек соприкосновения", — резюмировал он.
В опубликованном докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год" на сайте ВОЗ сообщалось, что пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни во всем мире.
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