https://ria.ru/20250408/volodin-2010034972.html

Источник: Володин поручил разобраться с применением пальмового масла в пище

Источник: Володин поручил разобраться с применением пальмового масла в пище - РИА Новости, 08.04.2025

Источник: Володин поручил разобраться с применением пальмового масла в пище

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по аграрным вопросам разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:45:00+03:00

2025-04-08T14:45:00+03:00

2025-04-08T14:45:00+03:00

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вячеслав володин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по аграрным вопросам разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве, сообщил РИА Новости источник. "Вчера на Совете ГД Вячеслав Володин поручил профильному комитету по аграрным вопросам разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве, в том числе детского питания. В профильном комитете встретили поручение без особого энтузиазма, но выполнять придется", - рассказал собеседник агентства. Источник сообщил, что председатель Госдумы поставил перед главой аграрного комитета Владимиром Кашиным задачу проработать ужесточение норм в части применения пальмового масла в производстве продуктов питания, особенно детского. В свое время Володин и депутаты инициировали отмену льгот для производителей, которые в своих продуктах используют пальмовое масло, вредное для здоровья людей. Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые исключили его из перечня товаров, подпадающих под льготную ставку НДС в 10%, вступили в силу с 1 октября 2019 года.

https://ria.ru/20250318/maslo-2005690657.html

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россия, вячеслав володин, владимир кашин, госдума рф