https://ria.ru/20250408/voenkom-2010064798.html

Военком на западе Украины признался, что не пустит сына в армию

Военком на западе Украины признался, что не пустит сына в армию - РИА Новости, 08.04.2025

Военком на западе Украины признался, что не пустит сына в армию

Начальник второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области на западе Украины Юрий Ковалюк заявил, что не пустит своего сына в армию. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:55:00+03:00

2025-04-08T16:55:00+03:00

2025-04-08T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Начальник второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области на западе Украины Юрий Ковалюк заявил, что не пустит своего сына в армию. "Сын у меня в этом году окончил Львовский торгово-экономический университет. И сейчас ждет, чтобы невеста закончила еще полгода. Ну, я его не пущу. Не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года", - сказал Ковалюк в интервью местному изданию "Четвертая власть". По его словам, он также отговаривает молодежь до 25 лет идти служить по контракту, поскольку "живучесть личного состава очень низкая". "Я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, что они кладут (людей - ред.) батальонами. Просто с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс… и бездумно кладут батальонами", - отметил Ковалюк. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998712861.html

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в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины