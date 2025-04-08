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Вагенкнехт призвала закупать газ из России и развивать торговлю с БРИКС - РИА Новости, 08.04.2025
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15:29 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/vagenkneht-2010043805.html
Вагенкнехт призвала закупать газ из России и развивать торговлю с БРИКС
Вагенкнехт призвала закупать газ из России и развивать торговлю с БРИКС - РИА Новости, 08.04.2025
Вагенкнехт призвала закупать газ из России и развивать торговлю с БРИКС
Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила за развитие экономических отношений между Германией и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:29:00+03:00
2025-04-08T15:29:00+03:00
германия
сша
россия
сара вагенкнехт
дональд трамп
фридрих мерц
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила за развитие экономических отношений между Германией и странами БРИКС и за возобновление поставок российского газа в ФРГ на фоне введения президентом США высоких импортных пошлин. "Если США облагают нас пошлинами, мы должны активизировать наши экономические связи с государствами БРИКС, если мы хотим выжить как страна-экспортер, большая доля создания добавленной стоимости в которой приходится на промышленность", - заявила политик газете Bild. Кроме того, Германия должна "освободиться от цифровой и энергетической зависимости" от США в качестве ответа на политику президента Дональда Трампа, считает Вагенкнехт. Возвращение к поставкам российского газа, по ее мнению, может стать одним из вариантов достижения этой цели. "Возвращение к доступным по цене энергоносителям, например, путем (возобновления поставок – ред.) газа по трубопроводам из России значительно снизило бы нагрузку на потребителей и предприятия, способствовало бы оживлению экономической конъюнктуры", - отметила глава ССВ. Если лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер республики Фридрих Мерц не предпримет необходимых мер для борьбы с надвигающимся кризисом, Германия продолжит погружаться в рецессию и в этом году, предостерегла Вагенкнехт. Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошлом году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Destatis. Ранее правительство также понизило прогноз роста ВВП страны с 1,1% до 0,3% на текущий год.
https://ria.ru/20250407/germanija-2009799680.html
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германия, сша, россия, сара вагенкнехт, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, брикс, хдс/хсс, в мире
Германия, США, Россия, Сара Вагенкнехт, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Евросоюз, БРИКС, ХДС/ХСС, В мире
Вагенкнехт призвала закупать газ из России и развивать торговлю с БРИКС

Глава ССВ Вагенкнехт выступила за возобновление поставок газа из России в ФРГ

© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила за развитие экономических отношений между Германией и странами БРИКС и за возобновление поставок российского газа в ФРГ на фоне введения президентом США высоких импортных пошлин.
"Если США облагают нас пошлинами, мы должны активизировать наши экономические связи с государствами БРИКС, если мы хотим выжить как страна-экспортер, большая доля создания добавленной стоимости в которой приходится на промышленность", - заявила политик газете Bild.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем
7 апреля, 14:06
Кроме того, Германия должна "освободиться от цифровой и энергетической зависимости" от США в качестве ответа на политику президента Дональда Трампа, считает Вагенкнехт. Возвращение к поставкам российского газа, по ее мнению, может стать одним из вариантов достижения этой цели.
"Возвращение к доступным по цене энергоносителям, например, путем (возобновления поставок – ред.) газа по трубопроводам из России значительно снизило бы нагрузку на потребителей и предприятия, способствовало бы оживлению экономической конъюнктуры", - отметила глава ССВ.
Если лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер республики Фридрих Мерц не предпримет необходимых мер для борьбы с надвигающимся кризисом, Германия продолжит погружаться в рецессию и в этом году, предостерегла Вагенкнехт.
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Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошлом году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Destatis. Ранее правительство также понизило прогноз роста ВВП страны с 1,1% до 0,3% на текущий год.
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