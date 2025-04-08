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Жителя Узбекистана осудили за вербовку сограждан для участия в СВО - РИА Новости, 08.04.2025
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08:36 08.04.2025 (обновлено: 10:36 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/uzbekistan-2009942960.html
Жителя Узбекистана осудили за вербовку сограждан для участия в СВО
Жителя Узбекистана осудили за вербовку сограждан для участия в СВО - РИА Новости, 08.04.2025
Жителя Узбекистана осудили за вербовку сограждан для участия в СВО
Мархаматский районный суд по уголовным делам Андижанской области на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к семи годам и одному месяцу... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:36:00+03:00
2025-04-08T10:36:00+03:00
происшествия
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 апр – РИА Новости. Мархаматский районный суд по уголовным делам Андижанской области на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к семи годам и одному месяцу лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в российской специальной военной операции на Украине, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости. По данным суда, подсудимый в январе 2024 года через WhatsApp вступил в сговор с гражданином России для отправки жителей Узбекистана для участия в СВО. В июле он был задержан правоохранительными органами Узбекистана в аэропорту Ферганы при отправке узбекистанца в РФ. "Признать Ф. Х., 1986 года рождения, жителя Мархаматского района Андижанской области, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154 часть 2 (Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях – ред.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и один месяц в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора. На суде подсудимый полностью признал свою вину, указывается в приговоре. Статья, по которой он был осужден, предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, узбекистан, фергана, whatsapp inc.
Происшествия, Россия, Узбекистан, Фергана, WhatsApp Inc.
Жителя Узбекистана осудили за вербовку сограждан для участия в СВО

Житель Узбекистана получил 7 лет колонии за вербовку сограждан для участия в СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 9 апр – РИА Новости. Мархаматский районный суд по уголовным делам Андижанской области на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к семи годам и одному месяцу лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в российской специальной военной операции на Украине, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости.
По данным суда, подсудимый в январе 2024 года через WhatsApp вступил в сговор с гражданином России для отправки жителей Узбекистана для участия в СВО. В июле он был задержан правоохранительными органами Узбекистана в аэропорту Ферганы при отправке узбекистанца в РФ.
"Признать Ф. Х., 1986 года рождения, жителя Мархаматского района Андижанской области, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154 часть 2 (Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях – ред.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и один месяц в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора.
На суде подсудимый полностью признал свою вину, указывается в приговоре. Статья, по которой он был осужден, предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России
4 января, 20:44
 
ПроисшествияРоссияУзбекистанФерганаWhatsApp Inc.
 
 
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