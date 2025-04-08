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Жителя Узбекистана осудили за вербовку сограждан для участия в СВО

Жителя Узбекистана осудили за вербовку сограждан для участия в СВО - РИА Новости, 08.04.2025

Жителя Узбекистана осудили за вербовку сограждан для участия в СВО

Мархаматский районный суд по уголовным делам Андижанской области на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к семи годам и одному месяцу... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:36:00+03:00

2025-04-08T08:36:00+03:00

2025-04-08T10:36:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 9 апр – РИА Новости. Мархаматский районный суд по уголовным делам Андижанской области на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к семи годам и одному месяцу лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в российской специальной военной операции на Украине, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости. По данным суда, подсудимый в январе 2024 года через WhatsApp вступил в сговор с гражданином России для отправки жителей Узбекистана для участия в СВО. В июле он был задержан правоохранительными органами Узбекистана в аэропорту Ферганы при отправке узбекистанца в РФ. "Признать Ф. Х., 1986 года рождения, жителя Мархаматского района Андижанской области, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154 часть 2 (Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях – ред.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и один месяц в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора. На суде подсудимый полностью признал свою вину, указывается в приговоре. Статья, по которой он был осужден, предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.

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