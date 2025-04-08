Омбудсмен рассказала о гибели харьковчанина от эпилепсии при мобилизации
Удерживаемый полицией житель Харькова умер от приступа эпилепсии при мобилизации
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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БЕЛГОРОД. 8 апр - РИА Новости. Мужчина умер в Харьковской области на Украине из-за приступа эпилепсии, когда полиция удерживала его для мобилизации на фронт, он был отцом двоих детей, сообщила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская.
"В Харькове преступные действия сотрудников полиции привели к летальному исходу. В ходе "общения" с полицейскими у мужчины случился приступ эпилепсии... Из доступных источников мы узнали, что у мужчины двое детей", - сказала она.
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Украинская полиция опровергает эту версию смерти мужчины.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что на Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.