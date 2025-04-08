https://ria.ru/20250408/ukraina-2010115577.html

Омбудсмен рассказала о гибели харьковчанина от эпилепсии при мобилизации

Омбудсмен рассказала о гибели харьковчанина от эпилепсии при мобилизации - РИА Новости, 08.04.2025

Омбудсмен рассказала о гибели харьковчанина от эпилепсии при мобилизации

Мужчина умер в Харьковской области на Украине из-за приступа эпилепсии, когда полиция удерживала его для мобилизации на фронт, он был отцом двоих детей,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:04:00+03:00

2025-04-08T21:04:00+03:00

2025-04-08T21:04:00+03:00

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БЕЛГОРОД. 8 апр - РИА Новости. Мужчина умер в Харьковской области на Украине из-за приступа эпилепсии, когда полиция удерживала его для мобилизации на фронт, он был отцом двоих детей, сообщила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская. "В Харькове преступные действия сотрудников полиции привели к летальному исходу. В ходе "общения" с полицейскими у мужчины случился приступ эпилепсии... Из доступных источников мы узнали, что у мужчины двое детей", - сказала она. Украинская полиция опровергает эту версию смерти мужчины. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что на Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009791255.html

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в мире, украина, харьковская область, харьков, виктория колесник-лавинская, вооруженные силы украины