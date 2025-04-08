https://ria.ru/20250408/ukraina-2010111905.html
Треть региональных СМИ на Украине перестали платить зарплаты, показал опрос
Треть региональных СМИ на Украине перестали платить зарплаты, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2025
Треть региональных СМИ на Украине перестали платить зарплаты, показал опрос
Почти треть украинских региональных СМИ перестали платить зарплаты своим сотрудникам из-за прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:28:00+03:00
2025-04-08T20:28:00+03:00
2025-04-08T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти треть украинских региональных СМИ перестали платить зарплаты своим сотрудникам из-за прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным союзом журналистов Украины. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ USAID. Депутат Верховной рады Никита Потураев 21 марта заявил, что более половины всех медиа на Украине могут прекратить свою деятельность в этом году из-за прекращения финансирования со стороны USAID. Национальный союз журналистов Украины обнародовал во вторник данные исследования "От экстренных мер до стратегических решений", проведенного в марте 2025 года. В опросе приняли участие 81 медиа из 21 области Украины, включая 68 печатных изданий, 8 онлайн-платформ, 4 телеканала и одну радиостанцию. Исследование выявило системную зависимость региональных СМИ от международного финансирования и их критическое финансовое состояние на фоне сокращения внешней поддержки. "Согласно результатам, 26% редакций работают без оплаты труда, держась только на энтузиазме журналистов, а большинство имеет ограниченный запас финансовой прочности", - следует из сообщения, опубликованного на сайте союза. Согласно исследованию, только 18,1% опрошенных СМИ заявили, что смогут работать более полугода без внешней финансовой помощи. При этом 41% СМИ оценивают свой "запас финансовой прочности" лишь на уровне полугода. Еще 24,1% редакций сообщили, что рассчитывают продержаться три месяца, и 16,9% медиа полагают, что могут закрыться уже через месяц. Отдельным аспектом исследования стал анализ влияния недавнего замораживания финансирования украинского медиасектора со стороны USAID . Исследование показало, что треть опрошенных региональных медиа (33,3% или 27 медиа) получали поддержку от USAID по состоянию на январь 2025 года.
https://ria.ru/20250330/pushki-2008222582.html
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украина, в мире
Треть региональных СМИ на Украине перестали платить зарплаты, показал опрос
Союз журналистов Украины: 26 процентов региональных редакций не платят зарплату
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти треть украинских региональных СМИ перестали платить зарплаты своим сотрудникам из-за прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным союзом журналистов Украины.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио
заявил, что США официально закрывают 83% программ USAID
. Депутат Верховной рады
Никита Потураев 21 марта заявил, что более половины всех медиа на Украине
могут прекратить свою деятельность в этом году из-за прекращения финансирования со стороны USAID.
Национальный союз журналистов Украины обнародовал во вторник данные исследования "От экстренных мер до стратегических решений", проведенного в марте 2025 года. В опросе приняли участие 81 медиа из 21 области Украины, включая 68 печатных изданий, 8 онлайн-платформ, 4 телеканала и одну радиостанцию.
Исследование выявило системную зависимость региональных СМИ от международного финансирования и их критическое финансовое состояние на фоне сокращения внешней поддержки. "Согласно результатам, 26% редакций работают без оплаты труда, держась только на энтузиазме журналистов, а большинство имеет ограниченный запас финансовой прочности", - следует из сообщения, опубликованного на сайте союза.
Согласно исследованию, только 18,1% опрошенных СМИ заявили, что смогут работать более полугода без внешней финансовой помощи. При этом 41% СМИ оценивают свой "запас финансовой прочности" лишь на уровне полугода. Еще 24,1% редакций сообщили, что рассчитывают продержаться три месяца, и 16,9% медиа полагают, что могут закрыться уже через месяц.
Отдельным аспектом исследования стал анализ влияния недавнего замораживания финансирования украинского медиасектора со стороны USAID . Исследование показало, что треть опрошенных региональных медиа (33,3% или 27 медиа) получали поддержку от USAID по состоянию на январь 2025 года.