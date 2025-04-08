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На Украине задержали депутата сельсовета в Винницкой области - РИА Новости, 08.04.2025
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18:55 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010101407.html
На Украине задержали депутата сельсовета в Винницкой области
На Украине задержали депутата сельсовета в Винницкой области - РИА Новости, 08.04.2025
На Украине задержали депутата сельсовета в Винницкой области
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании депутата сельсовета и двух ее подельников в Винницкой области, подозреваемых в вымогательстве РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:55:00+03:00
2025-04-08T18:55:00+03:00
в мире
винницкая область
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании депутата сельсовета и двух ее подельников в Винницкой области, подозреваемых в вымогательстве взятки у женщины за содействие в демобилизации её сына. "Задержана депутат одного из поселковых советов Винницкой области, которая вместе с местным адвокатом и его сообщником требовали деньги из семьи погибшего (военного - ред.) ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе отметили, что в обмен на взятку фигуранты дела обещали пострадавшей якобы "ускорить процедуру демобилизации ее сына", который находится на фронте. В случае отказа платить задержанные угрожали пострадавшей искусственными препятствиями при увольнении сына с военной службы. Кроме того, узнав о денежной компенсации женщины за гибель мужа, они потребовали с неё "процент от суммы". Правоохранители задержали депутата и двух ее подельников при получении взятки. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250408/poroshenko-2010048069.html
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010036578.html
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в мире, винницкая область, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Винницкая область, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали депутата сельсовета в Винницкой области

СБУ задержала депутата сельсовета в Винницкой области за вымогательство взятки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании депутата сельсовета и двух ее подельников в Винницкой области, подозреваемых в вымогательстве взятки у женщины за содействие в демобилизации её сына.
"Задержана депутат одного из поселковых советов Винницкой области, которая вместе с местным адвокатом и его сообщником требовали деньги из семьи погибшего (военного - ред.) ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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В спецслужбе отметили, что в обмен на взятку фигуранты дела обещали пострадавшей якобы "ускорить процедуру демобилизации ее сына", который находится на фронте.
В случае отказа платить задержанные угрожали пострадавшей искусственными препятствиями при увольнении сына с военной службы. Кроме того, узнав о денежной компенсации женщины за гибель мужа, они потребовали с неё "процент от суммы". Правоохранители задержали депутата и двух ее подельников при получении взятки. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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