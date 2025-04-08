https://ria.ru/20250408/ukraina-2010101407.html

На Украине задержали депутата сельсовета в Винницкой области

На Украине задержали депутата сельсовета в Винницкой области - РИА Новости, 08.04.2025

На Украине задержали депутата сельсовета в Винницкой области

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании депутата сельсовета и двух ее подельников в Винницкой области, подозреваемых в вымогательстве РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:55:00+03:00

2025-04-08T18:55:00+03:00

2025-04-08T18:55:00+03:00

в мире

винницкая область

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании депутата сельсовета и двух ее подельников в Винницкой области, подозреваемых в вымогательстве взятки у женщины за содействие в демобилизации её сына. "Задержана депутат одного из поселковых советов Винницкой области, которая вместе с местным адвокатом и его сообщником требовали деньги из семьи погибшего (военного - ред.) ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе отметили, что в обмен на взятку фигуранты дела обещали пострадавшей якобы "ускорить процедуру демобилизации ее сына", который находится на фронте. В случае отказа платить задержанные угрожали пострадавшей искусственными препятствиями при увольнении сына с военной службы. Кроме того, узнав о денежной компенсации женщины за гибель мужа, они потребовали с неё "процент от суммы". Правоохранители задержали депутата и двух ее подельников при получении взятки. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250408/poroshenko-2010048069.html

https://ria.ru/20250408/ukraina-2010036578.html

винницкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, винницкая область, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины