https://ria.ru/20250408/ukraina-2010098634.html

Офицер ВСУ раскрыл, что случилось с украинскими командирами в зоне СВО

Офицер ВСУ раскрыл, что случилось с украинскими командирами в зоне СВО - РИА Новости, 08.04.2025

Офицер ВСУ раскрыл, что случилось с украинскими командирами в зоне СВО

Тяжелое положение на фронте заставило украинских командиров все чаще отдавать приказы об отступлении, заявил "Украинской правде" офицер ВСУ Виталий Литвин. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:35:00+03:00

2025-04-08T18:35:00+03:00

2025-04-08T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Тяжелое положение на фронте заставило украинских командиров все чаще отдавать приказы об отступлении, заявил "Украинской правде" офицер ВСУ Виталий Литвин."Сейчас, когда возникают огненные мешки, которые противник может контролировать, наши командиры батальонов чаще принимают решение о том, что нужно сохранить личный состав и выйти", — пожаловался он.Офицер добавил, что российские военные постоянно ведут наблюдение за подразделениями ВСУ с помощью разведывательных беспилотных аппаратов Supercam и "Орлан", после чего уничтожают противника барражирующими боеприпасами "Ланцет", FPV-дронами и артиллерийскими комплексами.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.За 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" в конце февраля нынешнего года.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

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