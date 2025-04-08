https://ria.ru/20250408/ukraina-2010088056.html

Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию

Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию - РИА Новости, 08.04.2025

Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию

На Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным, заявил во вторник бывший украинский премьер Николай... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:54:00+03:00

2025-04-08T17:54:00+03:00

2025-04-08T17:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным, заявил во вторник бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, украинские правоохранители "превратились в полицаев", сложилась ситуация, когда граждане, нуждающиеся в защите, вынуждены скрываться от полиции, чтобы не попасть на фронт. "Теперь любой украинский мужчина призывного возраста не может обратиться в полицию за помощью или защитой. Копы первым делом просят предоставить военно-учетные документы. Без этого даже выслушать не готовы", - написал Азаров. Политик связывает данную ситуацию с общей стратегией украинских властей: полицейским спустили сверху распоряжение проверять документы, и они его выполняют беспрекословно. "Они прямо в лицо украинским мужчинам говорят, мол, зачем вас слушать, давать писать заявление и открывать дело, если вы можете подпадать под мобилизацию? Если у вас нет брони, мы вас просто передадим в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.), и дело с концом," - отметил политик. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009791255.html

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины