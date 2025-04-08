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Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010088056.html
Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию
Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию - РИА Новости, 08.04.2025
Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию
На Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным, заявил во вторник бывший украинский премьер Николай... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:54:00+03:00
2025-04-08T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным, заявил во вторник бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, украинские правоохранители "превратились в полицаев", сложилась ситуация, когда граждане, нуждающиеся в защите, вынуждены скрываться от полиции, чтобы не попасть на фронт. "Теперь любой украинский мужчина призывного возраста не может обратиться в полицию за помощью или защитой. Копы первым делом просят предоставить военно-учетные документы. Без этого даже выслушать не готовы", - написал Азаров. Политик связывает данную ситуацию с общей стратегией украинских властей: полицейским спустили сверху распоряжение проверять документы, и они его выполняют беспрекословно. "Они прямо в лицо украинским мужчинам говорят, мол, зачем вас слушать, давать писать заявление и открывать дело, если вы можете подпадать под мобилизацию? Если у вас нет брони, мы вас просто передадим в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.), и дело с концом," - отметил политик. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250407/ukraina-2009791255.html
https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
Азаров рассказал, почему призывники на Украине не обращаются в полицию

Азаров: украинцы призывного возраста опасаются полиции из-за боязни мобилизации

© РИА Новости / Сергей ТышковецБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным, заявил во вторник бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские правоохранители "превратились в полицаев", сложилась ситуация, когда граждане, нуждающиеся в защите, вынуждены скрываться от полиции, чтобы не попасть на фронт.
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"Теперь любой украинский мужчина призывного возраста не может обратиться в полицию за помощью или защитой. Копы первым делом просят предоставить военно-учетные документы. Без этого даже выслушать не готовы", - написал Азаров.
Политик связывает данную ситуацию с общей стратегией украинских властей: полицейским спустили сверху распоряжение проверять документы, и они его выполняют беспрекословно. "Они прямо в лицо украинским мужчинам говорят, мол, зачем вас слушать, давать писать заявление и открывать дело, если вы можете подпадать под мобилизацию? Если у вас нет брони, мы вас просто передадим в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.), и дело с концом," - отметил политик.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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