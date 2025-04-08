https://ria.ru/20250408/ukraina-2010085907.html

Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине

Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине - РИА Новости, 08.04.2025

Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине

Россия готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:43:00+03:00

2025-04-08T17:43:00+03:00

2025-04-08T17:58:00+03:00

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ООН, 8 апр – РИА Новости. Россия готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН."Никакие договоренности с узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны. Надеемся, что это в полной мере осознают и наши американские коллеги", - добавил Небензя.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, василий небензя, оон