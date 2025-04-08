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Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 08.04.2025 (обновлено: 17:58 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010085907.html
Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине
Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине - РИА Новости, 08.04.2025
Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине
Россия готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:43:00+03:00
2025-04-08T17:58:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
специальная военная операция на украине
василий небензя
оон
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ООН, 8 апр – РИА Новости. Россия готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН."Никакие договоренности с узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны. Надеемся, что это в полной мере осознают и наши американские коллеги", - добавил Небензя.
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Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине

Небензя: РФ не позволит использовать переговоры для укрепления потенциала Киева

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины. Архивное фото
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ООН, 8 апр – РИА Новости. Россия готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
"Никакие договоренности с узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны. Надеемся, что это в полной мере осознают и наши американские коллеги", - добавил Небензя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВасилий НебензяООН
 
 
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