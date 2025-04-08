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МИД Украины вызвал поверенного КНР из-за якобы участия граждан в конфликте - РИА Новости, 08.04.2025
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17:34 08.04.2025 (обновлено: 17:35 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010083672.html
МИД Украины вызвал поверенного КНР из-за якобы участия граждан в конфликте
МИД Украины вызвал поверенного КНР из-за якобы участия граждан в конфликте - РИА Новости, 08.04.2025
МИД Украины вызвал поверенного КНР из-за якобы участия граждан в конфликте
Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине, заявил во вторник глава... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:34:00+03:00
2025-04-08T17:35:00+03:00
в мире
китай
андрей сибига
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине, заявил во вторник глава украинского ведомства Андрей Сибига. "Мы вызвали китайского поверенного в делах на Украине в МИД, чтобы осудить этот факт (якобы участия китайских граждан в конфликте - ред.) и потребовать объяснений", - написал Сибига в соцсети X. Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял в интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине
https://ria.ru/20250404/zelenskiy-2009431756.html
https://ria.ru/20250408/lyayen-2009991637.html
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в мире, китай, андрей сибига
В мире, Китай, Андрей Сибига
МИД Украины вызвал поверенного КНР из-за якобы участия граждан в конфликте

МИД Украины вызвал поверенного КНР из-за якобы участия китайцев в конфликте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине, заявил во вторник глава украинского ведомства Андрей Сибига.
"Мы вызвали китайского поверенного в делах на Украине в МИД, чтобы осудить этот факт (якобы участия китайских граждан в конфликте - ред.) и потребовать объяснений", - написал Сибига в соцсети X.
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Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял в интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.
Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине
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