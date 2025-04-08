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В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский не подпишет сделку - РИА Новости, 08.04.2025
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16:58 08.04.2025 (обновлено: 17:16 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010065746.html
В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский не подпишет сделку
В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский не подпишет сделку - РИА Новости, 08.04.2025
В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский не подпишет сделку
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:58:00+03:00
2025-04-08T17:16:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
spectator
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина обворовывает США, и выразил мнение, что Вашингтону следует "избавиться" от Киева, если Владимир Зеленский не подпишет сделку по недрам. "После Китая Украина - первая страна, которая нас обдирает. Мы направляем им миллиарды долларов и ничего не получаем взамен. Это был коррумпированный проект (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. Если Зеленский не подпишет то, что ему предложат, нам следует от нее (от Украины - ред.) избавиться", - написал Сакс на своей странице в соцсети X. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, spectator
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Spectator
В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский не подпишет сделку

Сакс: США надо избавиться от Киева, если Зеленский не подпишет сделку по недрам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина обворовывает США, и выразил мнение, что Вашингтону следует "избавиться" от Киева, если Владимир Зеленский не подпишет сделку по недрам.
"После Китая Украина - первая страна, которая нас обдирает. Мы направляем им миллиарды долларов и ничего не получаем взамен. Это был коррумпированный проект (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. Если Зеленский не подпишет то, что ему предложат, нам следует от нее (от Украины - ред.) избавиться", - написал Сакс на своей странице в соцсети X.
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg
29 марта, 19:26
Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сакс заявил, что правда о конфликте на Украине наконец-то раскрывается
19 марта, 17:15
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзSpectator
 
 
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