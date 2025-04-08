https://ria.ru/20250408/ukraina-2010065746.html

В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский не подпишет сделку

В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский не подпишет сделку - РИА Новости, 08.04.2025

В США призвали избавиться от Украины, если Зеленский не подпишет сделку

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:58:00+03:00

2025-04-08T16:58:00+03:00

2025-04-08T17:16:00+03:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

spectator

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина обворовывает США, и выразил мнение, что Вашингтону следует "избавиться" от Киева, если Владимир Зеленский не подпишет сделку по недрам. "После Китая Украина - первая страна, которая нас обдирает. Мы направляем им миллиарды долларов и ничего не получаем взамен. Это был коррумпированный проект (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. Если Зеленский не подпишет то, что ему предложат, нам следует от нее (от Украины - ред.) избавиться", - написал Сакс на своей странице в соцсети X. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html

https://ria.ru/20250319/saks-2006018126.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, spectator