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В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010037337.html
В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине
В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине - РИА Новости, 08.04.2025
В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине
Перемирие на Украине может наступить в мае, но не факт, что Киев согласится на него, утверждает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:57:00+03:00
2025-04-08T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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верховная рада украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Перемирие на Украине может наступить в мае, но не факт, что Киев согласится на него, утверждает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Его цитирует издание "Страна.ua". "Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня", — заявил он.Вместе с тем, Костенко отметил, что весной может быть реализован некий план перемирия, но украинская сторона может на него не согласиться, так как не факт, что он будет означать окончание конфликта. Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
https://ria.ru/20250408/dubinskiy-2010000590.html
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в мире, украина, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Киев
В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине

Депутат Рады Костенко не исключил перемирия на Украине в мае

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Перемирие на Украине может наступить в мае, но не факт, что Киев согласится на него, утверждает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Вчера, 12:59
Вместе с тем, Костенко отметил, что весной может быть реализован некий план перемирия, но украинская сторона может на него не согласиться, так как не факт, что он будет означать окончание конфликта.

Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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