https://ria.ru/20250408/ukraina-2010037337.html

В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине

В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине - РИА Новости, 08.04.2025

В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине

Перемирие на Украине может наступить в мае, но не факт, что Киев согласится на него, утверждает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:57:00+03:00

2025-04-08T14:57:00+03:00

2025-04-08T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Перемирие на Украине может наступить в мае, но не факт, что Киев согласится на него, утверждает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Его цитирует издание "Страна.ua". "Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня", — заявил он.Вместе с тем, Костенко отметил, что весной может быть реализован некий план перемирия, но украинская сторона может на него не согласиться, так как не факт, что он будет означать окончание конфликта. Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.

https://ria.ru/20250408/dubinskiy-2010000590.html

https://ria.ru/20250408/ukraina-2009987395.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, киев