В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине
Депутат Рады Костенко не исключил перемирия на Украине в мае
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Перемирие на Украине может наступить в мае, но не факт, что Киев согласится на него, утверждает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня", — заявил он.
"Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня", — заявил он.
Вместе с тем, Костенко отметил, что весной может быть реализован некий план перемирия, но украинская сторона может на него не согласиться, так как не факт, что он будет означать окончание конфликта.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.