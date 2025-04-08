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МИД Украины устроил истерику из-за заявления конгрессвумен Спартц - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 08.04.2025 (обновлено: 12:19 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ukraina-2009987395.html
МИД Украины устроил истерику из-за заявления конгрессвумен Спартц
МИД Украины устроил истерику из-за заявления конгрессвумен Спартц - РИА Новости, 08.04.2025
МИД Украины устроил истерику из-за заявления конгрессвумен Спартц
МИД Украины раскритиковал призыв американской конгрессвумен Виктории Спартц отказаться от территории ради завершения конфликта. Об этом написал спикер МИД... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:11:00+03:00
2025-04-08T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МИД Украины раскритиковал призыв американской конгрессвумен Виктории Спартц отказаться от территории ради завершения конфликта. Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X. В ведомстве заявили, что Спартц — больше не украинка. "В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", — говорится в публикации.Спартц родилась на Украине. Накануне в беседе с Telegraph, она заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные Россией территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит потерей всей Украины.
https://ria.ru/20250408/malinen-2009945048.html
https://ria.ru/20250408/zaluzhnyy-2009964062.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
МИД Украины устроил истерику из-за заявления конгрессвумен Спартц

МИД Украины: конгрессвумен Спартц не может считать себя украинкой

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsВиктория Спартц
Виктория Спартц - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
Виктория Спартц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МИД Украины раскритиковал призыв американской конгрессвумен Виктории Спартц отказаться от территории ради завершения конфликта. Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X.

В ведомстве заявили, что Спартц — больше не украинка.
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"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом
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"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", — говорится в публикации.
Спартц родилась на Украине.

Накануне в беседе с Telegraph, она заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные Россией территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит потерей всей Украины.
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