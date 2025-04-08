https://ria.ru/20250408/ukraina-2009987395.html

МИД Украины устроил истерику из-за заявления конгрессвумен Спартц

МИД Украины устроил истерику из-за заявления конгрессвумен Спартц - РИА Новости, 08.04.2025

МИД Украины устроил истерику из-за заявления конгрессвумен Спартц

МИД Украины раскритиковал призыв американской конгрессвумен Виктории Спартц отказаться от территории ради завершения конфликта. Об этом написал спикер МИД... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:11:00+03:00

2025-04-08T12:11:00+03:00

2025-04-08T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МИД Украины раскритиковал призыв американской конгрессвумен Виктории Спартц отказаться от территории ради завершения конфликта. Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X. В ведомстве заявили, что Спартц — больше не украинка. "В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", — говорится в публикации.Спартц родилась на Украине. Накануне в беседе с Telegraph, она заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные Россией территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит потерей всей Украины.

https://ria.ru/20250408/malinen-2009945048.html

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