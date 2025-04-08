https://ria.ru/20250408/ukraina-2009963473.html

Украинские оружейники заявили, что производят гаубиц больше всей Европы

Украинские оружейники заявили, что производят гаубиц больше всей Европы - РИА Новости, 08.04.2025

Украинские оружейники заявили, что производят гаубиц больше всей Европы

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:38:00+03:00

2025-04-08T10:38:00+03:00

2025-04-08T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа. "Мы производим больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая", - заявил Федирко испанской газете Pais, не приведя ни одной цифры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250328/oruzhie-2007852878.html

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в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, нато