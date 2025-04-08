Рейтинг@Mail.ru
Украинские оружейники заявили, что производят гаубиц больше всей Европы - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ukraina-2009963473.html
Украинские оружейники заявили, что производят гаубиц больше всей Европы
Украинские оружейники заявили, что производят гаубиц больше всей Европы - РИА Новости, 08.04.2025
Украинские оружейники заявили, что производят гаубиц больше всей Европы
Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:38:00+03:00
2025-04-08T10:38:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830434884_0:85:960:625_1920x0_80_0_0_59e345760f27ad501083698e41ae6f40.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа. "Мы производим больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая", - заявил Федирко испанской газете Pais, не приведя ни одной цифры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250328/oruzhie-2007852878.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830434884_27:0:880:640_1920x0_80_0_0_4b95f21fa5c6b6d2f36140bbc088e048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, НАТО
Украинские оружейники заявили, что производят гаубиц больше всей Европы

Федирко: Украина производит больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа.
"Мы производим больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая", - заявил Федирко испанской газете Pais, не приведя ни одной цифры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
"Пока не закончится": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву
28 марта, 07:06
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала