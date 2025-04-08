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Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова - РИА Новости, 08.04.2025
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10:17 08.04.2025 (обновлено: 10:59 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ukraina-2009960334.html
Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова
Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова - РИА Новости, 08.04.2025
Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова
Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:17:00+03:00
2025-04-08T10:59:00+03:00
украина
россия
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Современные международные процессы напрямую связаны с переписыванием истории, и Украина, несчастная, стала плацдармом, территорией столкновения этих двух процессов. Когда начали насильственно переписывать историю и тут же ускоренными темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни", - заявила Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. Она подчеркнула, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009382435.html
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украина, россия, мария захарова, мгимо, в мире
Украина, Россия, Мария Захарова, МГИМО, В мире
Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова

Захарова: Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории

© РИА Новости / Евгения НовоженинаОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Современные международные процессы напрямую связаны с переписыванием истории, и Украина, несчастная, стала плацдармом, территорией столкновения этих двух процессов. Когда начали насильственно переписывать историю и тут же ускоренными темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни", - заявила Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
Она подчеркнула, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.
Ученики киевской гимназии во время урока - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
На Украине издали учебники по истории с "заслугами" Зеленского
4 апреля, 16:52
 
УкраинаРоссияМария ЗахароваМГИМОВ мире
 
 
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