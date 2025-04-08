https://ria.ru/20250408/ukraina-2009960334.html

Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова

Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова - РИА Новости, 08.04.2025

Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова

Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:17:00+03:00

2025-04-08T10:17:00+03:00

2025-04-08T10:59:00+03:00

украина

россия

мария захарова

мгимо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149957/43/1499574347_0:14:2730:1550_1920x0_80_0_0_fadcb0895c4b939c9005b7dc8c4073a2.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Современные международные процессы напрямую связаны с переписыванием истории, и Украина, несчастная, стала плацдармом, территорией столкновения этих двух процессов. Когда начали насильственно переписывать историю и тут же ускоренными темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни", - заявила Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. Она подчеркнула, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009382435.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, мария захарова, мгимо, в мире