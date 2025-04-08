https://ria.ru/20250408/ukraina-2009960334.html
Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова
Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова - РИА Новости, 08.04.2025
Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова
Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:17:00+03:00
2025-04-08T10:17:00+03:00
2025-04-08T10:59:00+03:00
украина
россия
мария захарова
мгимо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149957/43/1499574347_0:14:2730:1550_1920x0_80_0_0_fadcb0895c4b939c9005b7dc8c4073a2.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Современные международные процессы напрямую связаны с переписыванием истории, и Украина, несчастная, стала плацдармом, территорией столкновения этих двух процессов. Когда начали насильственно переписывать историю и тут же ускоренными темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни", - заявила Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. Она подчеркнула, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009382435.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149957/43/1499574347_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_071aedc2a713b357266db4cefd75510f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, мария захарова, мгимо, в мире
Украина, Россия, Мария Захарова, МГИМО, В мире
Украина стала плацдармом для переписывания истории, заявила Захарова
Захарова: Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории