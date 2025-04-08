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"Столкнулся с земной поверхностью": ВСУ разбили британский вертолет - РИА Новости, 08.04.2025
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01:07 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ukraina-2009924749.html
"Столкнулся с земной поверхностью": ВСУ разбили британский вертолет
"Столкнулся с земной поверхностью": ВСУ разбили британский вертолет - РИА Новости, 08.04.2025
"Столкнулся с земной поверхностью": ВСУ разбили британский вертолет
Британский вертолет Sea King, переданный ВСУ, в феврале потерпел крушение на Украине, это стало известно из решения Ленинского районного суда Николаева,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T01:07:00+03:00
2025-04-08T01:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский вертолет Sea King, переданный ВСУ, в феврале потерпел крушение на Украине, это стало известно из решения Ленинского районного суда Николаева, размещенного в Едином госреестре судебных решений."Из ходатайства и приложенных к нему материалов установлено, что 22 февраля 2025 года в 12 часов 48 минут после взлета вертолета Sea King Hu Мк-5 (далее — ВС) на высоте пяти-семи метров экипаж почувствовал существенную вибрацию вертолета, и началось вращение ВС вокруг своей оси и потеря высоты, что привело к столкновению ВС с земной поверхностью (место падения находится на расстоянии около 110 метров от посадочной площадки)", — говорится в решении.В результате вертолет оказался серьезно поврежден, три члена экипажа получили травмы легкой и средней тяжести.В ноябре 2022 года газета Times сообщала, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King. В январе 2023 года тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Киев получил от Великобритании вертолет Sea King в качестве военной помощи.Министр обороны Германии Борис Писториус в конце 2024 года обещал поставить Киеву еще шесть многоцелевых вертолетов Sea King.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230121/vertolet-1846520175.html
https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html
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в мире, украина, великобритания, киев, алексей резников, борис писториус, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Алексей Резников, Борис Писториус, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Столкнулся с земной поверхностью": ВСУ разбили британский вертолет

На Украине разбился переданный ВСУ британский вертолет Sea King

© Фото : U.S. Navy photo / Lt. j.g. Brett DawsonКанадский вертолет Sikorsky CH-124 Sea King
Канадский вертолет Sikorsky CH-124 Sea King - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : U.S. Navy photo / Lt. j.g. Brett Dawson
Канадский вертолет Sikorsky CH-124 Sea King. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский вертолет Sea King, переданный ВСУ, в феврале потерпел крушение на Украине, это стало известно из решения Ленинского районного суда Николаева, размещенного в Едином госреестре судебных решений.
"Из ходатайства и приложенных к нему материалов установлено, что 22 февраля 2025 года в 12 часов 48 минут после взлета вертолета Sea King Hu Мк-5 (далее — ВС) на высоте пяти-семи метров экипаж почувствовал существенную вибрацию вертолета, и началось вращение ВС вокруг своей оси и потеря высоты, что привело к столкновению ВС с земной поверхностью (место падения находится на расстоянии около 110 метров от посадочной площадки)", — говорится в решении.
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В результате вертолет оказался серьезно поврежден, три члена экипажа получили травмы легкой и средней тяжести.
В ноябре 2022 года газета Times сообщала, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King. В январе 2023 года тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Киев получил от Великобритании вертолет Sea King в качестве военной помощи.
Министр обороны Германии Борис Писториус в конце 2024 года обещал поставить Киеву еще шесть многоцелевых вертолетов Sea King.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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В миреУкраинаВеликобританияКиевАлексей РезниковБорис ПисториусСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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