https://ria.ru/20250408/udar-2010099156.html

В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадала семейная пара

В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадала семейная пара - РИА Новости, 08.04.2025

В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадала семейная пара

Семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:37:00+03:00

2025-04-08T18:37:00+03:00

2025-04-08T18:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поселок Красная Яруга вновь атакован ВСУ… От удара FPV-дрона по автомобилю ранена семейная пара. Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга - слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости", - написал Гладков.По данным губернатора, пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода для продолжения лечения. Автомобиль получил повреждения. "К сожалению, люди пострадали из-за того, что отказались выполнять рекомендации власти выехать из поселка в безопасное место. Принятие неправильных решений - остаться в населенном пункте, который подвергается атакам дронов ВСУ, - приводит к инвалидности или к гибели. Это недопустимо", - подчеркнул глава Белгородской области.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины