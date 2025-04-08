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В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадала семейная пара - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:37 08.04.2025 (обновлено: 18:38 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/udar-2010099156.html
В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадала семейная пара
В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадала семейная пара - РИА Новости, 08.04.2025
В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадала семейная пара
Семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:37:00+03:00
2025-04-08T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поселок Красная Яруга вновь атакован ВСУ… От удара FPV-дрона по автомобилю ранена семейная пара. Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга - слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости", - написал Гладков.По данным губернатора, пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода для продолжения лечения. Автомобиль получил повреждения. "К сожалению, люди пострадали из-за того, что отказались выполнять рекомендации власти выехать из поселка в безопасное место. Принятие неправильных решений - остаться в населенном пункте, который подвергается атакам дронов ВСУ, - приводит к инвалидности или к гибели. Это недопустимо", - подчеркнул глава Белгородской области.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадала семейная пара

Гладков: от удара FPV-дрона по машине в Белгородской области пострадала семья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Поселок Красная Яруга вновь атакован ВСУ… От удара FPV-дрона по автомобилю ранена семейная пара. Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга - слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости", - написал Гладков.
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По данным губернатора, пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода для продолжения лечения. Автомобиль получил повреждения.
"К сожалению, люди пострадали из-за того, что отказались выполнять рекомендации власти выехать из поселка в безопасное место. Принятие неправильных решений - остаться в населенном пункте, который подвергается атакам дронов ВСУ, - приводит к инвалидности или к гибели. Это недопустимо", - подчеркнул глава Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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