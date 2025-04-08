https://ria.ru/20250408/tsb-2010038643.html
СРЗП не поддержит отчет ЦБ в Госдуме, заявил Миронов
СРЗП не поддержит отчет ЦБ в Госдуме, заявил Миронов - РИА Новости, 08.04.2025
СРЗП не поддержит отчет ЦБ в Госдуме, заявил Миронов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" будут голосовать против утверждения ежегодного отчета Центрального банка России, заявил РИА... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:03:00+03:00
2025-04-08T15:03:00+03:00
2025-04-08T15:03:00+03:00
экономика
россия
сергей миронов
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" будут голосовать против утверждения ежегодного отчета Центрального банка России, заявил РИА Новости лидер партии, депутат ГД Сергей Миронов. Госдума планирует заслушать отчет о работе Банка России за 2024 год на заседании 9 апреля. "СРЗП будет голосовать против отчета ЦБ в Госдуме – политика регулятора наносит вред стране. Такой отчет, как и в целом политику Центрального банка, мы поддержать не можем", - сказал он. Миронов отметил, что депутаты думской фракции СРЗП убеждены, что политику ЦБ надо "в корне менять" вместе со статусом главного финансового регулятора в стране, потому что сегодня его действия идут во вред экономике России и ни депутаты, ни правительство не могут на это повлиять. "Сегодня наша страна ведет борьбу за свое будущее с коллективным Западом, пытается решить стратегическую задачу по импортозамещению для обеспечения независимости. На этом фоне политика "охлаждения", а фактически удушения экономики России, которую проводит ЦБ, идет вразрез с национальными интересами", - добавил политик. Лидер СРЗП напомнил, что в конце марта фракция СРЗП внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации с правительством России. Миронов также подчеркнул, что вместе с этим СРЗП предлагает увеличить с 75 до 80% долю прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны, и это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и Национальных проектов. Кроме того, по его словам, СРЗП настаивает на создании механизма льготного кредитования правительства за счёт средств Центробанка под символические 0,15% годовых. Согласно Конституции России установлен особый конституционно—правовой статус ЦБ РФ, а также определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии и в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля. Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и другими федеральными законами. -0-
https://ria.ru/20250213/stavka-1999146326.html
https://ria.ru/20250331/gosduma-2008298083.html
https://ria.ru/20250403/stavka-2009073673.html
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экономика, россия, сергей миронов, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СРЗП не поддержит отчет ЦБ в Госдуме, заявил Миронов
Миронов: СРЗП будет голосовать против утверждения ежегодного отчета Центробанка
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" будут голосовать против утверждения ежегодного отчета Центрального банка России, заявил РИА Новости лидер партии, депутат ГД Сергей Миронов.
Госдума
планирует заслушать отчет о работе Банка России за 2024 год на заседании 9 апреля.
"СРЗП будет голосовать против отчета ЦБ
в Госдуме – политика регулятора наносит вред стране. Такой отчет, как и в целом политику Центрального банка, мы поддержать не можем", - сказал он.
Миронов
отметил, что депутаты думской фракции СРЗП убеждены, что политику ЦБ надо "в корне менять" вместе со статусом главного финансового регулятора в стране, потому что сегодня его действия идут во вред экономике России
и ни депутаты, ни правительство не могут на это повлиять.
"Сегодня наша страна ведет борьбу за свое будущее с коллективным Западом, пытается решить стратегическую задачу по импортозамещению для обеспечения независимости. На этом фоне политика "охлаждения", а фактически удушения экономики России, которую проводит ЦБ, идет вразрез с национальными интересами", - добавил политик.
Лидер СРЗП напомнил, что в конце марта фракция СРЗП внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации с правительством России.
Миронов также подчеркнул, что вместе с этим СРЗП предлагает увеличить с 75 до 80% долю прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны, и это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и Национальных проектов. Кроме того, по его словам, СРЗП настаивает на создании механизма льготного кредитования правительства за счёт средств Центробанка под символические 0,15% годовых.
Согласно Конституции России установлен особый конституционно—правовой статус ЦБ РФ, а также определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии и в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля. Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и другими федеральными законами. -0-