США разместят разведывательные дроны MQ-4C Triton на японской Окинаве
Глава МО Японии Накатани: США разместят в Окинаве беспилотники MQ-4C Triton
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США. Архивное фото
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ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. США планируют в течение нескольких недель бессрочно дислоцировать разведывательные беспилотники большой дальности Northrop Grumman MQ-4C Triton на базе американских ВВС в Японии Кадэна, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства обороны Гэн Накатани.
"Развертывание американо-японской системы противоракетной обороны (Triton) улучшит возможности сбора разведывательной информации альянса США и Японии и, в конечном итоге, возможности альянса по сдерживанию и реагированию", - подчеркнул он, добавив, что развертывание "планируется в течение предстоящих нескольких недель" для "повышения возможностей сбора разведывательной информации, наблюдения и разведывательной деятельности на всей территории страны, в том числе в юго-западном регионе".
Два беспилотника MQ-4C Triton были временно размещены на базе Кадэна с мая по октябрь прошлого года. Тогда губернатор японской южной префектуры Окинава Дэнни Тамаки выразил недовольство в связи с их развертыванием. В свою очередь, Хаяси отметил, что жалоб на шум в тот момент не поступало.
"Беспилотники Triton спроектированы так, чтобы быстро выходить в море после взлета, поэтому шумовое воздействие будет ограниченным", - уточнил генсек правительства.
Сколько именно дронов будет размещено на базе в Японии, пока не уточняется.
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