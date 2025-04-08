https://ria.ru/20250408/triton-2009948834.html

США разместят разведывательные дроны MQ-4C Triton на японской Окинаве

США разместят разведывательные дроны MQ-4C Triton на японской Окинаве - РИА Новости, 08.04.2025

США разместят разведывательные дроны MQ-4C Triton на японской Окинаве

США планируют в течение нескольких недель бессрочно дислоцировать разведывательные беспилотники большой дальности Northrop Grumman MQ-4C Triton на базе... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:17:00+03:00

2025-04-08T09:17:00+03:00

2025-04-08T09:17:00+03:00

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ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. США планируют в течение нескольких недель бессрочно дислоцировать разведывательные беспилотники большой дальности Northrop Grumman MQ-4C Triton на базе американских ВВС в Японии Кадэна, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства обороны Гэн Накатани. "Развертывание американо-японской системы противоракетной обороны (Triton) улучшит возможности сбора разведывательной информации альянса США и Японии и, в конечном итоге, возможности альянса по сдерживанию и реагированию", - подчеркнул он, добавив, что развертывание "планируется в течение предстоящих нескольких недель" для "повышения возможностей сбора разведывательной информации, наблюдения и разведывательной деятельности на всей территории страны, в том числе в юго-западном регионе". Два беспилотника MQ-4C Triton были временно размещены на базе Кадэна с мая по октябрь прошлого года. Тогда губернатор японской южной префектуры Окинава Дэнни Тамаки выразил недовольство в связи с их развертыванием. В свою очередь, Хаяси отметил, что жалоб на шум в тот момент не поступало. "Беспилотники Triton спроектированы так, чтобы быстро выходить в море после взлета, поэтому шумовое воздействие будет ограниченным", - уточнил генсек правительства. Сколько именно дронов будет размещено на базе в Японии, пока не уточняется.

https://ria.ru/20250227/yaponiya-2001853250.html

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в мире, япония, сша, окинава, гэн накатани, northrop grumman