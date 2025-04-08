https://ria.ru/20250408/tramp-2010126736.html

Трамп рассказал о странах, готовых договариваться о пошлинах

Трамп рассказал о странах, готовых договариваться о пошлинах - РИА Новости, 08.04.2025

Трамп рассказал о странах, готовых договариваться о пошлинах

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин идет хорошо, и уже более 70 стран изъявили желание... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T23:34:00+03:00

2025-04-08T23:34:00+03:00

2025-04-08T23:58:00+03:00

сша

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин идет хорошо, и уже более 70 стран изъявили желание договориться с Вашингтоном о тарифах. Трамп и Белый дом используют для описания хода переговоров сравнение с портным, указывая, что страны, которые изъявят желание, получат "подшитую и подогнанную по размеру" сделку, а не что-то "с вешалки".Трамп заявил, что боится не успеть переговорить со всеми желающими странами, и готов использовать помощь нанятых юридических фирм."У нас переговоры со многими странами, более 70. Проблема в том, что мы не сможем увидеть столько много так быстро", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250408/mask-2010081912.html

https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html

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сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт, экономика