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Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США - РИА Новости, 08.04.2025
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов ежедневно. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T23:29:00+03:00
2025-04-08T23:29:00+03:00
2025-04-08T23:59:00+03:00
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов ежедневно."Мы получаем около 2 миллиардов (долларов) в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, хорошо идет работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин. Трамп и Белый дом используют для описания хода переговоров сравнение с портным, указывая, что страны, которые изъявят желание, получат "подшитую и подогнанную по размеру" сделку, а не что-то "с вешалки".
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США
Трамп: новые пошлины приносят в казну США $2 млрд ежедневно