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Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США - РИА Новости, 08.04.2025
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23:29 08.04.2025 (обновлено: 23:59 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/tramp-2010126506.html
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США - РИА Новости, 08.04.2025
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов ежедневно. РИА Новости, 08.04.2025
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2025-04-08T23:59:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов ежедневно."Мы получаем около 2 миллиардов (долларов) в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, хорошо идет работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин. Трамп и Белый дом используют для описания хода переговоров сравнение с портным, указывая, что страны, которые изъявят желание, получат "подшитую и подогнанную по размеру" сделку, а не что-то "с вешалки".
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сша
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США

Трамп: новые пошлины приносят в казну США $2 млрд ежедневно

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов ежедневно.
"Мы получаем около 2 миллиардов (долларов) в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, хорошо идет работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин. Трамп и Белый дом используют для описания хода переговоров сравнение с портным, указывая, что страны, которые изъявят желание, получат "подшитую и подогнанную по размеру" сделку, а не что-то "с вешалки".
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post
Вчера, 04:26
 
СШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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