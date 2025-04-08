https://ria.ru/20250408/tramp-2010126506.html

Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США

Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США - РИА Новости, 08.04.2025

Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов ежедневно. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T23:29:00+03:00

2025-04-08T23:29:00+03:00

2025-04-08T23:59:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов ежедневно."Мы получаем около 2 миллиардов (долларов) в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, хорошо идет работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин. Трамп и Белый дом используют для описания хода переговоров сравнение с портным, указывая, что страны, которые изъявят желание, получат "подшитую и подогнанную по размеру" сделку, а не что-то "с вешалки".

https://ria.ru/20250408/mask-2009931414.html

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2025

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире