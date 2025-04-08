Сын Трампа обвинил Киев в замалчивании сведений о покушении на его отца
Трамп-младший обвинил Киев в молчании о попытке Раута купить РПГ на Украине
© Фото : страница Райана Раута в соцсетиРайан Уэсли Раут
© Фото : страница Райана Раута в соцсети
Райан Уэсли Раут. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп — младший в соцсети X обвинил Украину в замалчивании информации о преступнике, который пытался совершить покушение на его отца.
"Если вы считаете, что Украина поступает нехорошо, ни разу не поблагодарив Соединенные Штаты за то, что они для нее сделали, тот факт, что они, судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, похоже, куда более крупная проблема. Интересно почему?" — написал он.
Во вторник издание Newsweek со ссылкой на обращение Минюста США, поданное в суд штата Флорида, сообщило, что обвиняемый в покушении на главу Белого дома Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger.
В прошлом году Трамп пережил две попытки покушения. Первая произошла 13 июля во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Тогда еще кандидат в президенты США получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. Секретная служба ликвидировала подозреваемого. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.
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Вторая попытка произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по нападавшему, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его задержали.
Речь идет о Райане Рауте, который, по его собственным признаниям, неоднократно пытался присоединиться к ВСУ, но его "постоянно разворачивали". Сын Раута — Оран — подтвердил газете The Guardian, что его отец ездил на Украину и крайне увлеченно относился к ситуации в регионе.
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