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СМИ: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине гранатомет - РИА Новости, 08.04.2025
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21:40 08.04.2025 (обновлено: 22:35 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/tramp-2010118966.html
СМИ: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине гранатомет
СМИ: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине гранатомет - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине гранатомет
Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомет РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:40:00+03:00
2025-04-08T22:35:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
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повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger, сообщило издание Newsweek со ссылкой на обращение американского Минюста, поданное в суд штата Флорида. В публикации отмечается, что мужчина общался по защищенному мессенджеру с человеком, который, как он считал, был с украинской стороны и у которого имелся доступ к боевому оружию. "В одном из сообщений Раут, как отмечается, сделал запрос: "Пришлите мне РПГ или (зенитную ракету. — Прим. ред.) Stinger, и я посмотрю, что можно будет сделать. &lt;...&gt; (Президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) неблагоприятен для Украины", — говорится в материале. По информации издания, Раут пытался приобрести оружие за месяц до задержания. Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005790453.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Повторное покушение на Трампа
СМИ: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине гранатомет

Обвиняемый в покушении на Трампа Раут пытался купить на Украине РПГ или Stinger

© AP Photo / Efrem LukatskyПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger, сообщило издание Newsweek со ссылкой на обращение американского Минюста, поданное в суд штата Флорида.
В публикации отмечается, что мужчина общался по защищенному мессенджеру с человеком, который, как он считал, был с украинской стороны и у которого имелся доступ к боевому оружию.
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"В одном из сообщений Раут, как отмечается, сделал запрос: "Пришлите мне РПГ или (зенитную ракету. — Прим. ред.) Stinger, и я посмотрю, что можно будет сделать. <...> (Президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) неблагоприятен для Украины", — говорится в материале.
По информации издания, Раут пытался приобрести оружие за месяц до задержания.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
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