https://ria.ru/20250408/tramp-2010112948.html

Трамп готов к переговорам о пошлинах, заявили в Белом доме

Трамп готов к переговорам о пошлинах, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.04.2025

Трамп готов к переговорам о пошлинах, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп готов к переговорам о пошлинах, руководство некоторых стран "обрывает телефон" в Вашингтоне, чтобы выйти на контакт, сообщила... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:38:00+03:00

2025-04-08T20:38:00+03:00

2025-04-08T20:39:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_e28aba42970996f300bec261fbc92f14.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов к переговорам о пошлинах, руководство некоторых стран "обрывает телефон" в Вашингтоне, чтобы выйти на контакт, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент поговорит с любой страной, которая позвонит. Я могу сказать, телефон обрывается от постоянных звонков", - сказала Левитт на брифинге. По ее словам, цель Трампа - перейти от базовых установленных тарифов к персональным сделкам со странами. "Это будет не сделка с вешалки, а исполненное на заказ", - сравнила представитель Белого дома ситуацию с работой портного. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.

https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html

https://ria.ru/20250408/mask-2010081912.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире