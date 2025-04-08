https://ria.ru/20250408/tramp-2010112948.html
Трамп готов к переговорам о пошлинах, заявили в Белом доме
Трамп готов к переговорам о пошлинах, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.04.2025
Трамп готов к переговорам о пошлинах, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп готов к переговорам о пошлинах, руководство некоторых стран "обрывает телефон" в Вашингтоне, чтобы выйти на контакт, сообщила... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:38:00+03:00
2025-04-08T20:38:00+03:00
2025-04-08T20:39:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_e28aba42970996f300bec261fbc92f14.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов к переговорам о пошлинах, руководство некоторых стран "обрывает телефон" в Вашингтоне, чтобы выйти на контакт, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент поговорит с любой страной, которая позвонит. Я могу сказать, телефон обрывается от постоянных звонков", - сказала Левитт на брифинге. По ее словам, цель Трампа - перейти от базовых установленных тарифов к персональным сделкам со странами. "Это будет не сделка с вешалки, а исполненное на заказ", - сравнила представитель Белого дома ситуацию с работой портного. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html
https://ria.ru/20250408/mask-2010081912.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e996e478ba2df54e320d73b1c476d99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп готов к переговорам о пошлинах, заявили в Белом доме
Левитт: Трамп готов к переговорам о пошлинах, страны обрывают телефон звонками