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В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем - РИА Новости, 08.04.2025
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17:27 08.04.2025 (обновлено: 17:38 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/tramp-2010081363.html
В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем
В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем - РИА Новости, 08.04.2025
В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем
Президент США Дональд Трамп будет решать, обсуждать ли с Китаем вопрос импортных пошлин, но сейчас в приоритете Вашингтона ведение переговоров с союзниками,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:27:00+03:00
2025-04-08T17:38:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет решать, обсуждать ли с Китаем вопрос импортных пошлин, но сейчас в приоритете Вашингтона ведение переговоров с союзниками, включая Японию и Южную Корею, заявил во вторник советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт. “Президент решит, стоит ли говорить с Китаем и когда. Но сейчас мы получили указание отдать приоритет нашим союзникам и нашим торговым партнерам, таким как Япония, (Южная - ред.) Корея и другие”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Хессет подчеркнул, что Трамп отдал своей администрации “очень четкие указания” отдавать приоритет союзникам Вашингтона, продвигаясь вперед с торговыми соглашениями. Ранее во вторник американский министр финансов Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, что Китай совершает большую ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин с США. По мнению главы минфина, Трамп имеет максимальный рычаг в переговорах и "ошибочно для кого-либо думать иначе". Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009044840.html
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сша
китай
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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем

Хэссетт: Трамп решит, обсуждать ли пошлины с Китаем, но в приоритете союзники

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет решать, обсуждать ли с Китаем вопрос импортных пошлин, но сейчас в приоритете Вашингтона ведение переговоров с союзниками, включая Японию и Южную Корею, заявил во вторник советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт.
“Президент решит, стоит ли говорить с Китаем и когда. Но сейчас мы получили указание отдать приоритет нашим союзникам и нашим торговым партнерам, таким как Япония, (Южная - ред.) Корея и другие”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Пекин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МИД КНР прокомментировал введение США пошлин
3 апреля, 10:30
Хессет подчеркнул, что Трамп отдал своей администрации “очень четкие указания” отдавать приоритет союзникам Вашингтона, продвигаясь вперед с торговыми соглашениями.
Ранее во вторник американский министр финансов Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, что Китай совершает большую ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин с США. По мнению главы минфина, Трамп имеет максимальный рычаг в переговорах и "ошибочно для кого-либо думать иначе".
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Минфин США обвинил Китай в эскалации в вопросе импортных пошлин
Вчера, 15:47
 
СШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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