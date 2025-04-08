В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем
Хэссетт: Трамп решит, обсуждать ли пошлины с Китаем, но в приоритете союзники
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет решать, обсуждать ли с Китаем вопрос импортных пошлин, но сейчас в приоритете Вашингтона ведение переговоров с союзниками, включая Японию и Южную Корею, заявил во вторник советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт.
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Хессет подчеркнул, что Трамп отдал своей администрации “очень четкие указания” отдавать приоритет союзникам Вашингтона, продвигаясь вперед с торговыми соглашениями.
Ранее во вторник американский министр финансов Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, что Китай совершает большую ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин с США. По мнению главы минфина, Трамп имеет максимальный рычаг в переговорах и "ошибочно для кого-либо думать иначе".
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.