https://ria.ru/20250408/tramp-2010081363.html

В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем

В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем - РИА Новости, 08.04.2025

В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем

Президент США Дональд Трамп будет решать, обсуждать ли с Китаем вопрос импортных пошлин, но сейчас в приоритете Вашингтона ведение переговоров с союзниками,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:27:00+03:00

2025-04-08T17:27:00+03:00

2025-04-08T17:38:00+03:00

сша

китай

вашингтон (штат)

дональд трамп

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ван и (политик)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет решать, обсуждать ли с Китаем вопрос импортных пошлин, но сейчас в приоритете Вашингтона ведение переговоров с союзниками, включая Японию и Южную Корею, заявил во вторник советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт. “Президент решит, стоит ли говорить с Китаем и когда. Но сейчас мы получили указание отдать приоритет нашим союзникам и нашим торговым партнерам, таким как Япония, (Южная - ред.) Корея и другие”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Хессет подчеркнул, что Трамп отдал своей администрации “очень четкие указания” отдавать приоритет союзникам Вашингтона, продвигаясь вперед с торговыми соглашениями. Ранее во вторник американский министр финансов Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, что Китай совершает большую ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин с США. По мнению главы минфина, Трамп имеет максимальный рычаг в переговорах и "ошибочно для кого-либо думать иначе". Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009044840.html

https://ria.ru/20250408/minfin-2010047605.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире