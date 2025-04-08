https://ria.ru/20250408/tramp-2009967489.html

Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос

Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2025

Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос

Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп ответственен за обвал американского фондового рынка, следует из результатов опроса... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:56:00+03:00

2025-04-08T10:56:00+03:00

2025-04-08T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп ответственен за обвал американского фондового рынка, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov. По результатам опроса, 67% опрошенных в той или иной степени возлагают вину на Трампа, 19% считают, что президент не виноват. Еще 14% не смогли решить, какой ответ дать. Как показал опрос, 44% респондентов оценивают текущее состояние американского фондового рынка как плачевное. При этом 9% сочли состояние рынка отличным, еще 10% опрошенных считают его положение "хорошим". Как отмечается, 19% респондентов считают "справедливым" текущее положение рынка. Опрос был проведен среди 4610 совершеннолетних граждан США 7 апреля. Данные о статистической погрешности не приводятся. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллиона долларов как крупнейшую в истории. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.

https://ria.ru/20250404/panika-2009445408.html

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цены на нефть, сша, дональд трамп, экономика, в мире