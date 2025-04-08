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Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2025
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10:56 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/tramp-2009967489.html
Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос
Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2025
Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос
Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп ответственен за обвал американского фондового рынка, следует из результатов опроса... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:56:00+03:00
2025-04-08T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп ответственен за обвал американского фондового рынка, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov. По результатам опроса, 67% опрошенных в той или иной степени возлагают вину на Трампа, 19% считают, что президент не виноват. Еще 14% не смогли решить, какой ответ дать. Как показал опрос, 44% респондентов оценивают текущее состояние американского фондового рынка как плачевное. При этом 9% сочли состояние рынка отличным, еще 10% опрошенных считают его положение "хорошим". Как отмечается, 19% респондентов считают "справедливым" текущее положение рынка. Опрос был проведен среди 4610 совершеннолетних граждан США 7 апреля. Данные о статистической погрешности не приводятся. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллиона долларов как крупнейшую в истории. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
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цены на нефть, сша, дональд трамп, экономика, в мире
Цены на нефть, США, Дональд Трамп, Экономика, В мире
Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос

YouGov: 67% американцев считают, что Трамп виноват в обвале фондового рынка

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп ответственен за обвал американского фондового рынка, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov.
По результатам опроса, 67% опрошенных в той или иной степени возлагают вину на Трампа, 19% считают, что президент не виноват. Еще 14% не смогли решить, какой ответ дать.
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Как показал опрос, 44% респондентов оценивают текущее состояние американского фондового рынка как плачевное. При этом 9% сочли состояние рынка отличным, еще 10% опрошенных считают его положение "хорошим". Как отмечается, 19% респондентов считают "справедливым" текущее положение рынка.
Опрос был проведен среди 4610 совершеннолетних граждан США 7 апреля. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллиона долларов как крупнейшую в истории.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
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