https://ria.ru/20250408/tramp-2009967489.html
Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос
Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2025
Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос
Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп ответственен за обвал американского фондового рынка, следует из результатов опроса... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:56:00+03:00
2025-04-08T10:56:00+03:00
2025-04-08T10:56:00+03:00
цены на нефть
сша
дональд трамп
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп ответственен за обвал американского фондового рынка, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov. По результатам опроса, 67% опрошенных в той или иной степени возлагают вину на Трампа, 19% считают, что президент не виноват. Еще 14% не смогли решить, какой ответ дать. Как показал опрос, 44% респондентов оценивают текущее состояние американского фондового рынка как плачевное. При этом 9% сочли состояние рынка отличным, еще 10% опрошенных считают его положение "хорошим". Как отмечается, 19% респондентов считают "справедливым" текущее положение рынка. Опрос был проведен среди 4610 совершеннолетних граждан США 7 апреля. Данные о статистической погрешности не приводятся. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллиона долларов как крупнейшую в истории. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20250404/panika-2009445408.html
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, дональд трамп, экономика, в мире
Цены на нефть, США, Дональд Трамп, Экономика, В мире
Американцы считают Трампа виновным в обвале фондового рынка, показал опрос
YouGov: 67% американцев считают, что Трамп виноват в обвале фондового рынка
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп ответственен за обвал американского фондового рынка, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov.
По результатам опроса, 67% опрошенных в той или иной степени возлагают вину на Трампа
, 19% считают, что президент не виноват. Еще 14% не смогли решить, какой ответ дать.
Как показал опрос, 44% респондентов оценивают текущее состояние американского фондового рынка как плачевное. При этом 9% сочли состояние рынка отличным, еще 10% опрошенных считают его положение "хорошим". Как отмечается, 19% респондентов считают "справедливым" текущее положение рынка.
Опрос был проведен среди 4610 совершеннолетних граждан США
7 апреля. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллиона долларов как крупнейшую в истории.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.