https://ria.ru/20250408/traktor-2010037481.html
В Белгородской области трактор подорвался на мине
В Белгородской области трактор подорвался на мине - РИА Новости, 08.04.2025
В Белгородской области трактор подорвался на мине
Белгородский тракторист подорвался на мине при выполнении полевых работ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:58:00+03:00
2025-04-08T14:58:00+03:00
2025-04-08T16:40:00+03:00
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Белгородский тракторист подорвался на мине при выполнении полевых работ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В районе села Мешковое Шебекинского округа работающий в поле трактор подорвался на мине. В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где медики оказали ему необходимую помощь", — написал он. Тракториста доставят в городскую больницу №2 для дальнейшего лечения. Сельхозтехника полностью сгорела в огне. Согласно регламенту безопасности полевых работ, техника и люди могут работать в полях только после согласования с военными, подчеркнул губернатор. "К сожалению, сегодня предприятие нарушило этот регламент — уже не первый раз: тракторист выехал в поле без согласования, не предупредив никого и не дав возможность обеспечить для него безопасность работ", — отметил Гладков.В этом и других подобных случаях белгородские власти не смогут выплатить предприятию компенсацию за потерянную технику, как делают это всегда, подытожил глава региона.Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250318/avtobus-2005646241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области трактор подорвался на мине
Гладков: в селе Мешковое трактор в поле подорвался на мине, тракторист ранен
БЕЛГОРОД, 8 апр — РИА Новости.
Белгородский тракторист подорвался на мине при выполнении полевых работ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"В районе села Мешковое Шебекинского округа работающий в поле трактор подорвался на мине. В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где медики оказали ему необходимую помощь", — написал он.
Тракториста доставят в городскую больницу №2 для дальнейшего лечения. Сельхозтехника полностью сгорела в огне.
Согласно регламенту безопасности полевых работ, техника и люди могут работать в полях только после согласования с военными, подчеркнул губернатор.
"К сожалению, сегодня предприятие нарушило этот регламент — уже не первый раз: тракторист выехал в поле без согласования, не предупредив никого и не дав возможность обеспечить для него безопасность работ", — отметил Гладков.
В этом и других подобных случаях белгородские власти не смогут выплатить предприятию компенсацию за потерянную технику, как делают это всегда, подытожил глава региона.
Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область
, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.