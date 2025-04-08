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Тело Паши Техника отправили из Таиланда в Москву
Тело Паши Техника отправили из Таиланда в Москву - РИА Новости, 08.04.2025
Тело Паши Техника отправили из Таиланда в Москву
Директор Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что тело рэпера отправлено из Таиланда в Москву. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:28:00+03:00
2025-04-08T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Директор Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что тело рэпера отправлено из Таиланда в Москву. "Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра Легенда будет уже в Москве", - написал он в своем Telegram-канале. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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РИА Новости
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таиланд, москва, пхукет (остров), павел ивлев, происшествия
Таиланд, Москва, Пхукет (остров), Павел Ивлев, Происшествия
Тело Паши Техника отправили из Таиланда в Москву
Директор Яровный: тело Паши Техника отправили из Таиланда в Москву