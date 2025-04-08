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Демешин: в 2025 году сохранятся тарифы в навигацию в Хабаровском крае

Демешин: в 2025 году сохранятся тарифы в навигацию в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.04.2025

Демешин: в 2025 году сохранятся тарифы в навигацию в Хабаровском крае

В 2025 году сохранятся неизменными тарифы для пассажиров в предстоящую навигацию в Хабаровском крае, на перевозки жителей речным транспортом в региональном... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:52:00+03:00

2025-04-08T10:52:00+03:00

2025-04-08T10:52:00+03:00

хабаровский край

фуюань

дмитрий демешин

хабаровский судостроительный завод

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ХАБАРОВСК, 8 мар - РИА Новости. В 2025 году сохранятся неизменными тарифы для пассажиров в предстоящую навигацию в Хабаровском крае, на перевозки жителей речным транспортом в региональном бюджете заложено почти 256 миллионов рублей, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Готовность к старту навигации на реке Амур обсудили на заседании президиума правительства Хабаровского края под председательством губернатора. "Самое главное - в этом году сохранятся неизменными тарифы для пассажиров, 50-процентные скидки для детей от 5 до 10 лет и компенсация 82 поездок в дачный сезон для граждан льготных категорий. На перевозки жителей речным транспортом в региональном бюджете заложено 255,8 миллиона рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в прошлом году значительно вырос турпоток в китайский город Фуюань - почти втрое в сравнении с 2023 годом. В связи с этим на маршрут будет выведено скоростное судно "70 лет Победы", построенное на Хабаровском судостроительном заводе и простаивающее без дела, указал Демешин. Время в пути до Фуюаня сократится с 2,5 до 1 часа и позволит выполнять по два рейса в день. Судно уже готовят к сезону – проводятся работы по расконсервации, ремонту, идет проверка оборудования. Начало открытия пассажирского сообщения по маршруту "Хабаровск – Фуюань" запланировано на 9 мая. "Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов получил также от меня задачу в течение апреля подготовить план развития судоходства в нашем регионе. В нём необходимо предусмотреть обновление судов и дебаркадеров", - заключил губернатор. Как сообщает правительство региона, речные пассажирские перевозки водным транспортом в Хабаровском крае осуществляются по 14 маршрутам. Региональный минтранс организовывает краевые перевозки по Хабаровскому и Комсомольскому направлениям. Из Хабаровска суда следуют до Новокаменки, Победы и Паруса. Из Комсомольска-на-Амуре осуществляются рейсы в Пивань, Нижние Халбы и Николаевск-на-Амуре. Администрация Хабаровска организовывает доставку жителей речным транспортом на дачные участки, расположенные на левом берегу Амура, администрация Николаевского района занимается перевозками по направлениям "Николаевск-на-Амуре – Вайда", "Николаевск-на-Амуре – Денисовка".

https://ria.ru/20240930/demeshin-1975536977.html

https://ria.ru/20250401/otchisleniya-2008580656.html

фуюань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фуюань, дмитрий демешин, хабаровский судостроительный завод