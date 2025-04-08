https://ria.ru/20250408/tabak-2009926796.html

Бразилия поставила в Россию табак на максимальную за десять лет сумму

Бразилия поставила в Россию табак на максимальную за десять лет сумму - РИА Новости, 08.04.2025

Бразилия поставила в Россию табак на максимальную за десять лет сумму

Россия в марте закупила у Бразилии табака на максимальные с 2014 года 19 миллионов долларов, в результате став третьим основным импортером, следует из данных... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T02:14:00+03:00

2025-04-08T02:14:00+03:00

2025-04-08T02:14:00+03:00

экономика

бразилия

россия

индонезия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия в марте закупила у Бразилии табака на максимальные с 2014 года 19 миллионов долларов, в результате став третьим основным импортером, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия в начале весны приобрела у Бразилии табака на 19 миллионов долларов, увеличив закупки за месяц в 99 раз. При этом в марте прошлого года закупок вовсе не было. Стоимость российского импорта стала максимальной с августа 2014 года, когда этого сырья было приобретено на 20,7 миллиона долларов. Бразилия является одним из крупнейших экспортеров табака в мире: в марте поставки составили 137,6 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего уровня на 10%. Основным покупателем бразильского табака была Индонезия, которая увеличила закупки в 2,5 раза - до 26,6 миллиона долларов. Бельгия же, наоборот, сократила их в 2,2 раза - до 22,2 миллиона долларов. Россия замкнула тройку лидеров.

https://ria.ru/20250407/limony-2009814177.html

https://ria.ru/20250327/import-2007595979.html

бразилия

россия

индонезия

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экономика, бразилия, россия, индонезия