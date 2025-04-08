https://ria.ru/20250408/svo-2010094375.html
Народный фронт и актриса Поплавская открыли сбор для помощи военнослужащим
Народный фронт и актриса Поплавская открыли сбор для помощи военнослужащим - РИА Новости, 08.04.2025
Народный фронт и актриса Поплавская открыли сбор для помощи военнослужащим
Народный фронт и российская актриса театра и кино Яна Поплавская открыли новый сбор для помощи военнослужащим. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:14:00+03:00
2025-04-08T18:14:00+03:00
2025-04-08T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Народный фронт и российская актриса театра и кино Яна Поплавская открыли новый сбор для помощи военнослужащим. "Совместно с Народным фронтом открываем мой именной сбор. Для бойцов будут закуплены дроны-разведчики и FPV, дроны-детекторы, системы РЭБ, средства связи, маскировочные сети и автомобили. Все это нужно на фронте каждый день и каждую минуту", - говорится в видеообращении Поплавской, опубликованном в Telegram-канале Народного фронта. Актриса заверила, что закупленное в рамках сбора оборудование сразу отправится на передовую. Она также призвала присоединиться к сбору и поблагодарила тех, кто помогает и примет участие новой акции.
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РИА Новости
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яна поплавская, сво, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Яна Поплавская, СВО, Общероссийский народный фронт
Народный фронт и актриса Поплавская открыли сбор для помощи военнослужащим
Народный фронт и актриса Поплавская открыли новый сбор для помощи военнослужащим
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Народный фронт и российская актриса театра и кино Яна Поплавская открыли новый сбор для помощи военнослужащим.
"Совместно с Народным фронтом открываем мой именной сбор. Для бойцов будут закуплены дроны-разведчики и FPV, дроны-детекторы, системы РЭБ, средства связи, маскировочные сети и автомобили. Все это нужно на фронте каждый день и каждую минуту", - говорится в видеообращении Поплавской, опубликованном в Telegram-канале Народного фронта.
Актриса заверила, что закупленное в рамках сбора оборудование сразу отправится на передовую. Она также призвала присоединиться к сбору и поблагодарила тех, кто помогает и примет участие новой акции.