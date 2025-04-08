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Новгородский депутат отвез в зону СВО партию гумпомощи - РИА Новости, 08.04.2025
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Надежные люди
 
17:30 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/svo-2010081793.html
Новгородский депутат отвез в зону СВО партию гумпомощи
Новгородский депутат отвез в зону СВО партию гумпомощи - РИА Новости, 08.04.2025
Новгородский депутат отвез в зону СВО партию гумпомощи
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров отвез бойцам в зону проведения специальной военной операции стройматериалы, маскировочные сети и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:30:00+03:00
2025-04-08T17:30:00+03:00
надежные люди
сво
новгородская область
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров отвез бойцам в зону проведения специальной военной операции стройматериалы, маскировочные сети и дрон-детектор. Тихомиров уточнил, что вернулся из очередной поездки в зону спецоперации. Гуманитарный груз вместе с ним отвозили новгородцы Владимир Советов, Никита Макаревич, боровичанин Дмитрий Дмитриев и пестовчанин Алексей Потапов. Они побывали на курско-белгородском направлении. "Мы побывали у танкистов и военнослужащих войск ПВО. Доставили стройматериалы, маскировочные сети, продукты питания, средства гигиены, именные посылки и прочее. В ДНР и ЛНР встретились со старыми знакомыми – артиллеристами, пехотинцами… Посетили госпиталь под Луганском, передали медикаменты, бельё… Десантникам-разведчикам передали дрон-детектор, который им очень необходим ", - рассказал Тихомиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, в сборе гуманитарного груза традиционно принимали участие волонтерские организации "Крестцы для Победы", "За други своя" и "Золотые руки Ангела" из Великого Новгорода. Кроме того, помощь поступила от жителей городов Малая Вишера, Боровичи, Пестово Новгородской области, в том числе казаков и школьников. Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов передал мясные консервы.
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сво, новгородская область, новгородская областная дума
Надежные люди, СВО, Новгородская область, Новгородская областная Дума
Новгородский депутат отвез в зону СВО партию гумпомощи

Новгородский депутат отвез в зону СВО стройматериалы, маскировочные сети и дрон

© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтактеДепутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров (по центру)
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров (по центру) - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтакте
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров (по центру). Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров отвез бойцам в зону проведения специальной военной операции стройматериалы, маскировочные сети и дрон-детектор.
Тихомиров уточнил, что вернулся из очередной поездки в зону спецоперации. Гуманитарный груз вместе с ним отвозили новгородцы Владимир Советов, Никита Макаревич, боровичанин Дмитрий Дмитриев и пестовчанин Алексей Потапов. Они побывали на курско-белгородском направлении.
"Мы побывали у танкистов и военнослужащих войск ПВО. Доставили стройматериалы, маскировочные сети, продукты питания, средства гигиены, именные посылки и прочее. В ДНР и ЛНР встретились со старыми знакомыми – артиллеристами, пехотинцами… Посетили госпиталь под Луганском, передали медикаменты, бельё… Десантникам-разведчикам передали дрон-детектор, который им очень необходим ", - рассказал Тихомиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в сборе гуманитарного груза традиционно принимали участие волонтерские организации "Крестцы для Победы", "За други своя" и "Золотые руки Ангела" из Великого Новгорода. Кроме того, помощь поступила от жителей городов Малая Вишера, Боровичи, Пестово Новгородской области, в том числе казаков и школьников. Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов передал мясные консервы.
Из Тюмени на фронт отправили очередную партию гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Вчера, 11:24
 
Надежные людиСВОНовгородская областьНовгородская областная Дума
 
 
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